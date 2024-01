Kim Kardashian, zvezda lastnega resničnostnega šova, je z vnovičnim sodelovanjem z blagovno znamko Balenciaga napovedala vrnitev prevelike usnjene torbe Le City, ki je po zaslugi supermodela Kate Moss postala steber blagovne znamke že v začetku leta 2000.

Zgodbe o igračah prekinile sodelovanje

V zadnjih nekaj letih je Kardashianova v vseh projektih igrala muzo najnovejšemu kreativnemu direktorju znamke Demni Gvasalii: od rumenega opozorilnega traku, ki omejuje mobilnost, do spektralne črne tkanine od glave do pet. Toda za njen prvi uradni nastop kot ambasadorke je njena preprosta silhueta klasična »Kimenciaga«: komplet brezšivnih cevnih zgornjih hlačnih gamaš, ki se popolno prilega estetiki njenega imperija oblikovanja oblačil.

Za njeno podobo stoji fotografski tandem Inez&Vinoodh, »Closet Campaign« pa prikazuje seznam slavnih, vključno z igralko in družabnico Nicolo Peltz, ki nosi roza trenirko, in manekenko Palomo Elsesser, ki v rokah drži nove oblike torbice Le City.

Kampanja »Closet Campaign« deluje kot mehak začetek za novo partnerstvo, vendar še vedno vzbuja zanimanje. Po več nastopih za znamko, vključno s sprehodom po modni stezi na njeni 51. razstavi Haute Couture leta 2022, je Kardashianova pozneje istega leta naredila korak stran od Balenciage, ko je praznična kampanja sprožila polemike. Spomnimo: kampanja modne hiše »Zgodbe o igračah« je predstavila majhne otroke z različnimi darili Balenciaga, vključno s plišastimi torbami, oblikovanimi kot plišasti medvedki v gotskih oblekah in z dodatki, ki so po mnenju mnogih nagovarjali k otroški pornografiji in BDSM s sadomazohistično opremo. Potem ko so bili znamka in njeni kreativni sodelavci obtoženi seksualiziranja otrok, je španska modna hiša umaknila kampanjo in objavila opravičilo.

Nekaj dni kasneje je Kardashianova slike na družbenih medijih označila za »moteče« in dodala, da ponovno premleva idejo o vnovičnem sodelovanju z modno hišo. Že decembra, nekaj več kot leto dni po polemikah, je nakazala, da se je vrnila v igro, in se skupaj s svojo polsestro Kendall Jenner že pojavila v prvi vrsti na Balenciagini modni stezi v Los Angelesu, ki jo je zaključila Cardi B. V začetku minulega tedna je tako Kardashianova kot del svoje napovedi ambasadorke v izjavi za javnost dejala, da modna hiša »sprejema sodobnost, pod Gvasalio pa sprejema tudi inovativne pristope k oblikovanju«, in dodala: »Zame je to dolgoletno razmerje zgrajeno na medsebojnem zaupanju.«