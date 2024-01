Amerikanizacija slovenskih šol

V eni izmed ljubljanskih osnovnih šol je učenec predmetnega pouka, ki iz protesta pri enem izmed predmetov iz svoje šolske torbe ne vzame zvezka in knjig. S prazno mizo pred seboj celotno uro pouka tega predmeta kljubovalno zre v učiteljico. Učiteljica je staršem poslala sporočilo, da učenec k pouku ne nosi učnih pripomočkov. Starši so ji odgovorili, da jih ima v torbi, če ne verjame, naj preveri, saj je v razredu vendarle ona glavna avtoriteta. Učiteljica jim je odgovorila, da nima pristojnosti, da pogleda v šolsko torbo učenca, in da je nesodelovanje pri pouku zadeva, ki jo morajo urediti starši.