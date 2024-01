Za tekmovalko iz Kolorada, ki bo 13. marca dopolnila 29 let, je nova izjemna sezona, v kateri je z 12 uvrstitvami na oder za zmagovalke, od tega sedmimi zmagami, vložila kandidaturo za šesti veliki kristalni globus za zmago v seštevku svetovnega pokala. S 95 zmagami je rekorderka v svetovnem pokalu.

A se je z 1209 točkami vodilni v skupnem seštevku zime na progi Tofane primeril zelo redek padec, ko je izgubila ravnotežje med skokom pred enim najtežjih zavojev na olimpijski progi in je zdrsnila v zaščitno mrežo ter nepremična obležala na snegu.

Do nje so prišli reševalci. Po nekaj mučnih trenutkih se je le usedla ter se nato dvignila pokonci. A se je videlo, da je hud padec pustil posledice. Ker ni mogla preložiti teže na levo nogo, je s pomočjo palic zapustila progo.

Tekma je bila prekinjena za več kot 20 minut, saj so Shiffrin morali evakuirati s hriba s helikopterjem. Z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali do klinike v Cortini, kjer so opravili prvi pregled in ugotovili, da si pri padcu ni poškodovala kolenskih vezi. To je bil sicer drugi smuk za Američanko v sezoni, potem ko je na uvodnem v St. Moritzu zmagala.

Padec je zasenčil dogajanje na tekmi, ki se je končala s petimi tekmovalkami na zmagovalnem odru, ko so si tri smučarke razdelile tretje mesto.

O tem, da se ni huje poškodovala, je sledilce in javnost obvestila na družbenem omrežju X.

»Hvala vsem za podporo in lepe želje. Trenutno vse to jemljem dan za dnem in bom delila več informacij oziroma novosti, ko bom vedela več. Zelo sem hvaležna, da ni hujšega, vendar me trenutno precej boli. Preostanek tega konca tedna ne bom smučala in izpustila bom Kronplatz v torek. Kaj bo naprej, je zdaj precej težko reči. Potrebujem nekaj časa, da bomo vse skupaj predelali z mojo ekipo in da vidim, kako se bo odvijalo v prihodnjih dneh. Hvala vsem.« je zapisala Shiffrin.

Thank you everyone for your support and well wishes. At this point I’m just taking it day by day, and I’ll share more information or updates as I know more. Very thankful it’s not worse, but I’m pretty sore at the moment. I won’t be skiing the rest of this weekend…(cont.) pic.twitter.com/9zxduG4p1U — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 26, 2024

Objavi je pripela fotografijo, ki jo je sama posnela, kako leži na postelji v svoji sobi v apartmaju, z obkladkom na levem kolenu. Na drugi fotografiji je posneta, kako stoji objeta in nasmejana skupaj s članicami ameriške reprezentance brez povoja na kolenu.

Medtem jo je huje odnesla Švicarka Corinne Suter, olimpijska prvakinja v smuku leta 2022, ki si je levo koleno poškodovala pri doskoku nedaleč od mesta, kjer je padla Shiffrin. Suter je s poškodbo kolenskih vezi in meniskusa že končala sezono.