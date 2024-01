Za Colorado je Nathan MacKinnon dosegel gol in podajo ter podaljšal niz točk na domačem terenu na 25 tekem. MacKinnon se je s tem na drugem mestu izenačil z Bobbyjem Orrom, ki je s takšnim dosežkom odprl sezono 1974/75 pri Boston Bruins. Prvi je s 40 tekmami Wayne Gretzky, to mu je uspelo v sezoni 1988/89.

Dva gola je pri domačih prispeval Logan O'Connor, po enkrat sta bila natančna še Cale Makar in Josh Manson. Za Colorado, ki je zmagal trikrat zaporedoma in četrtič na zadnjih petih tekmah, je Ross Colton vpisal dve podaji, Aleksandar Georgijev je zbral 26 obramb.

Za kralje je edini zadetek dosegel Kevin Fiala, Los Angeles pa je izgubil še tretjič zapovrstjo in kar 13. na zadnjih 15 tekmah. Cam Talbot je od 12 strelov prejel tri zadetke, preden ga je zamenjal David Rittich, ta je zbral 17 obramb.

»Mislim, da smo dobro začeli, nato pa prejeli nekaj golov z razdalje in to nas je zamaknilo nazaj. Vendar imeli smo tudi priložnost za zadetek, da bi se vrnili v igro, a tega nismo storili. Ko padeš proti takšni ekipi, se je težko vrniti, a mislim, da so se fantje borili večino večera,« je dejal glavni trener kraljev Todd McLellan.

Kralji tako ostajajo pri 53 točkah. V pacifiški skupini so na četrtem mestu, v zahodni konferenci so sedmi.

Na gostovanju pri vodilni ekipi metropolitanske skupine New York Rangers so hokejisti Vegas Golden Knights slavili s 5:2. Za drugouvrščeno ekipo pacifiške skupine je Jonathan Marchessault dosegel tri gole, Adin Hill je zbral 37 obramb. Vegas je na zadnjih šestih tekmah petič slavil. Rangerji so sezono dobro začeli, januarja pa so le štirikrat zmagali na 13 tekmah.

Drugouvrščena zasedba v vzhodni konferenci Florida Panthers je šele po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 strla Pittsburgh Penguins. Panterji so slavili tretjič v nizu, Sam Reinhart pa je dosegel točko na 12. tekmi zaporedoma, na zadnjih 16 tekmah pa se je 18-krat vpisal med strelce. Pingvini so medtem izgubili tretjič po vrsti in petič na šestih tekmah.

Po podaljšku pa so v gosteh slavili še St. Louis Blues. Ti so bili s 4:3 boljši od Seattle Kraken. Za četrto zaporedno zmago St. Louisa je bil v podaljšku natančen Pavel Bučnevič.