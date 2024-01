Dogajanje v Uefi se zdi skladno z razvojem dogodkov v zvezi z nogometno superligo, katere ustanovitev je Čeferin leta 2021 preprečil in postal heroj svobodnega nogometnega sveta, a konec minulega leta je evropsko sodišče razsodilo, da so pravila Fife in Uefe »v nasprotju s konkurenčnim pravom in svobodno gospodarsko pobudo«, kar je razsodba v prid ideji superlige. Karkoli je res, v ozadju razhoda med Aleksandrom Čeferinom in Zvonimirjem Bobanom dogodki potrjujejo vedenje, da je nogomet spolzko prizorišče in da je v nogometni srenji težko bivati, sploh če nisi nogometaš, kar Aleksander Čeferin ni. Ker kaj pomeni biti nogometaš? Ne pomeni zgolj, da znaš igrati nogomet, ampak da tudi razmišljaš kot nogometaš. Da imaš vcepljeno nogometno strateškost, ki pa jo pridobiš le, če si od mladih nog vpet in soočen z načinom delovanja nogometnega sistema, na čelu z nogometnim oportunizmom in konformizmom, trenerji, upravami, starši, menedžerji, soigralci, lažnimi obljubami in vsem ostalim, kar kroji nogometni mentalni sklop. S tega vidika je Čeferinova izjava iz leta 2021, da je raje naiven, kot da bi lagal, nenogometna. Laž je v nogometu malodane sestavni del igre. Preostra trditev? Niti ne. V nobenem drugem športu simuliranje prekrškov ni v tolikšni meri del igre kot v nogometu in v nobenem drugem športu tekmovalci niso postali slavni po tem, da znajo »pasti v kazenskem prostoru«. Le kak dan po razhodu s Čeferinom je Boban že potrkal na vrata zagrebškega Dinama, kjer ima očitno ponuditi neke svoje ideje. In tako v nedogled.

V zimskem premoru prve nogometne lige se ukvarjamo s košarkarsko ligo ABA 1, v kateri bo konec tedna na voljo pet tekem, vključno z beograjskim derbijem med Crveno zvezdo in Partizanom. Zadnje srečanje v evroligi je Zvezda dobila za osupljivo prepričljivih 16 točk, ostaja pa vtis, da je bilo tudi sojenje naklonjeno letošnjim fizično močnim igralskim pridobitvam rdeče-belih. Zvezda je favorit tudi tokrat, o čemer govori nizkih 1,62, kolikor je koeficient na njihovo zmago, vendar pa ni pričakovati, da bo Partizan klonil, kot je pred tremi tedni, kar navaja na kontra hendikep stavo v območju razlike petih točk. Obenem vznemirja ideja o lovu na ničlo v prvi četrtini, za kar je na voljo kvota 8,50.