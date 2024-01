Zaradi teh odstopljenih ministrov danes šepa več ključnih področij delovanja naše države. Tako je po odstavitvi ministrice Bobnarjeve policija zopet izgubila zaupanje državljanov, ko se celo njihova elitna enota NPU nepooblaščeno vmešava v »konkretna« dejanja ali pa se v določenih primerih noče vmešavati v evidentno kršenje vseh pravil in zakonov, kot je delovanje Urada za preprečevanje pranja denarja pod prejšnjim vodstvom Janševe vlade. Tudi Sova igra klientelistično vlogo, ko so razkrili njenega direktorja, kako kolaborira s predsednikom parlamentarne preiskovalne komisije, ki namaka Bobnarjevo in ugotavlja morebitno politično vmešavanje v delo policije s strani Roberta Goloba.

Ministrstvo za zdravje je popolnoma zavozil minister Danijel Bešič Loredan, ki je »talal« stotine milijonov evrov privatnemu zdravstvu in nepooblaščeno obljubil ločitev zdravniških plač iz javnega sektorja in umestitev v poseben steber. Žal se danes ob neupravičeni zdravniški stavki skriva tudi aktualna ministrica za zdravje, kar bo zopet imelo negativne posledice.

Ministrstvo za javno upravo je donedavno vodila Sanja Ajanović Hovnik, ki so jo ujeli pri koruptivnem javnem razpisu, ko bi njena mama dobila provizijo sedemsto tisoč evrov. Borila se je do konca in z lažmi zanikala očitne dokaze, Golob pa jo je neomajno podpiral, čeprav je bilo vsem jasno, da gre za kriminal. Zaradi tega so zastala pogajanja o plačah javnega sektorja, vključno z zdravniškimi plačami. Danes nam zato v prvi fazi grozi razpad zdravstva, nato pa posledično splošni štrajk ostalega javnega sektorja in razpad šolstva, sodstva, javne uprave, inšpekcijskih služb, skratka anarhija.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh se je z nakupom trinajst tisoč prenosnih računalnikov brez inštaliranega operacijskega sistema v vrednosti šest in pol milijonov evrov ujela v korupcijski škandal. Teh računalnikov sploh ne morejo razdeliti, ker niso razdelani kriteriji, tudi šolstvo jih ne rabi. Skladiščenje pa nas stane 2500 evrov na mesec, garancija pa bo kmalu potekla. Tudi nabavna cena teh računalnikov je sumljiva, ker je večja od maloprodajnih cen v trgovini za en sam prenosnik, ki pa ima tudi vključen operacijski sistem (Windows + Office). Kdo se dela norca?

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je z nakupom »nove« sodne zgradbe tudi znašla v korupcijski aferi zaradi nemogočega in nestrokovnega vodenja tega nakupa. Zanimivo je, ker so pri tem vmešani kadri tako iz SD kot SDS. Že videno pri TEŠ 6. Ministrica bo tudi zaradi tega težko parirala stavkajočim sodnikom in tožilcem, ki zahtevajo povišanje plač, o njihovi storilnosti in sodnih zaostankih pa ni nobenega govora.

Danes se ubadamo tudi s konfliktom med predsednico države in predsednikom vlade, ki kot izgleda ne najdeta skupnega jezika. Po eni strani predsednica Pirc Musarjeva skoraj dnevno daje nesprejemljive in konfliktne izjave in ne loči svoje funkcije od bivše odvetniške službe. Upam, da ne gre za razcepljeno osebnost. Po drugi strani pa tudi Robert Golob ne odreagira, kot bi bilo treba, glede na njegovo funkcijo v državi. Očitno je preobremenjen z zgoraj navedenimi zdrsi ministrov, ki jih je končno tudi sam nastavil. Žal Golob funkcije kadrovanja očitno ne obvlada, kar pa bi vsak predsednik vlade moral brezhibno znati, zato si je za težave sam kriv, na koncu pa posledice trpimo državljani.

Gorazd Cuznar, Črnomelj