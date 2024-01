Wanda Harbin Kitajska

Glavno mesto izredno hladne pokrajine Heilongjiang na severovzhodu Kitajske, na meji z Rusijo in Severno Korejo, je Harbin, ki ima z okolico več kot deset milijonov prebivalcev. V mestu, kjer je eden največjih nakupovalnih centrov modernega sveta, je eden najbogatejših ljudi v Aziji, vsemogočni Wang Jianlin, julija 2017 odprl enega največjih dvoranskih smučarskih centrov na svetu. Na osupljivih 80.000 kvadratnih metrih, kjer je večno pet stopinj pod ničlo, lahko smučate na šestih progah, štiri so modre za začetnike, dve sta črni. Najdaljša je dolga 500 metrov in široka okoli 60 metrov. Športne navdušence prevažata na vrh sedežnici, ki imata na obeh postajah pripadajoči restavraciji. V dvorani sta snežno igrišče z ledenimi avtomobilčki in snežni grad z majhnimi sankališči. Pokrito zimskošportno središče, eno sedmih orjaških, ki so jih v zadnjih letih zgradili na Kitajskem, je stalo okoli šest milijard dolarjev, v samem nakupovalnem centru pa je ob vseh nujnih trgovinah tudi nekaj hotelov, hokejska dvorana in kompleks kinematografov.