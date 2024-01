Kjer najbolj boli

Da se z bolniškimi listi za zdaj ne ukvarjajo, so v vrsti ambulant družinske medicine pojasnjevali bolnikom, ki v teh dneh ne morejo na delo. Posamezniki, ki se niso pustili zlahka odpraviti, so ponekod dobili nasvet, naj svojo situacijo urejajo na ministrstvu za zdravje ali zavarovalnici, torej zdravstveni blagajni. Drugim so priporočili, naj se na zaupanje nekako dogovorijo z delodajalci.