V bolnišnici je pristal s porezano roko, s katero se je skušal ubraniti, in nožem v trebuhu. Kabuye je ustanovitelj organizacije Coloured Voice Truth LGBTQ in eden najbolj znanih ugandskih borcev proti zakonu, ki kazensko preganja homoseksualne zveze in jim v najhujšem primeru grozi celo s smrtno kaznijo. V Ugandi, kjer so že večkrat zaostrili zakonodajo, nazadnje maja lani, lahko z 20 leti zapora celo kaznujejo nekoga, ki podpira homoseksualne zveze, dolgoletne zaporne kazni so zagrožene tudi tistim, ki oddajajo stanovanje članom skupnosti LGBTQ. To je povzročilo, da so slednji množično pristali na cesti, številni so izgubili zaposlitev. Tako kot mnogi je tedaj Kabuye zapustil državo in vse do decembra, ko se je vrnil, živel v Keniji. Ker se po napadu zaveda, da ga čaka naslednji in da novega skoraj zagotovo ne bo preživel, je tudi tokrat zapustil državo, v kateri mu strežejo po življenju, saj pravi, da se za človekove pravice in svobodo lahko bori samo živ in da to lahko počne tudi od drugod, ne le v svoji domovini.