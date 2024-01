Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa se bo že jasnilo. Na severovzhodu bo prehodno zapihal severozahodnik. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno. Najvišje dnevne temperature od 6 do 11, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, zjutraj pa bo le po nekaterih nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se severno od Alp pomika proti vzhodu in bo le z nekoliko povečano oblačnostjo vplivala na vreme pri nas. S severozahodnikom v višinah k nam priteka razmeroma topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in severno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno.

V soboto bo jasno, v Padski nižini pa bo sprva oblačno in megleno. Dopoldne bo v Kvarnerju zapihala šibka burja.

Biovreme: V petek bo sprva vremenski vpliv zmerno obremenilen. V soboto pa bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.