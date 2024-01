Popoldanska tekma med slovenskimi in madžarskimi rokometaši na evropskem prvenstvu bo le uvod v večerno dogajanje, ko bosta na sporedu obe polfinalni tekmi. Na prvi se bosta, že četrtič na zadnjih petih velikih tekmovanjih, pomerili reprezentanci Francije in Švedske (17.45), na drugi pa Danska in Nemčija (20.30). Če na prvi tekmi favorita ni, bo na drugi, ne glede na to, da Nemčija igra doma, vsak drugačen izid kot zmaga aktualnih svetovnih prvakov Dancev veliko presenečenje. Branilci naslova z zadnjega evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem Švedi so predlani v polfinalu premagali Francijo (34:33), prav tako so slavili leto dni pred tem na svetovnem prvenstvu v Egiptu (32:26), izgubili pa lani v Stockholmu (26:31). In to je poraz, ki jih še danes boli. Finalna tekma bo v nedeljo ob 17.45, ob 15. uri pa bo na sporedu še tekma za tretje mesto.

Madžari so vse do zadnjega kroga še imeli priložnost, da bi se uvrstili v polfinale, vendar jim tega ni dovolila Francija, ki je ostala do zdaj edina neporažena reprezentanca v Nemčiji. Na koncu so tudi z malce sreče osvojili tretje mesto v skupini I, saj je Aleš Pajovič z Avstrijci izgubil proti Islandiji, tako da so imele vse tri reprezentance po štiri točke, vendar so imeli madžarski rokometaši najboljšo razliko v golih. Dejstvo je, da Madžarska na tem prvenstvu ne blesti, čeprav je v prvem delu tekmovanja premagala Črno goro (26:24), Srbijo (28:27) in Islandijo (33:25), kar je bila njena najboljša predstava, v drugem pa Hrvaško (29:26). Nanizala je tudi tri poraze – proti Avstriji (29:30), Nemčiji (28:35) in Franciji (32:35).

»Vemo, kaj Köln pomeni v svetu rokometa. Morda dvorana ne bo povsem polna, ampak že ozračje v tej dvorani je nekaj spektakularnega. Marsikdo je dvomil, da bomo tako visoko, vendar smo mi v to verjeli. Na tem prvenstvu smo delovali homogeno. Smo ekipa, ki ima veliko željo in se bori do konca. Prepričan sem, da bo tako tudi proti Madžarski,« še eno dobro predstavo svojih izbrancev napoveduje slovenski selektor Uroš Zorman, ki ima lepe spomine na dvorano Lanxess Arena. V njej je leta 2016 s Kielcami po zmagi nad Veszpremom še četrtič osvojil ligo prvakov. Pri 36 letih je dosegel šest golov, enega pa je takrat za poraženo ekipo prispeval Gašper Marguč, ki bo tudi danes med Zormanovimi izbranci.

Marguč še vedno nosi dres Veszprema, ob njem pa za madžarski klub igrata še Dean Bombač in Borut Mačkovšek. »Za oba bo to dodatna motivacija, saj se ne želiva vrniti v klub s porazom. Tudi proti Madžarski bomo igrali tako kot do zdaj, od prve minute na polno in na zmago,« pred zadnjo tekmo slovenske reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu obljublja Mačkovšek, s 27 goli drugi najučinkovitejši slovenski igralec. Pred njim je s 40 goli le Aleks Vlah, ki je na sedmem mestu.