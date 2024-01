Sedmo leto zapored boste tekmovali na domači tekmi. Kaj pričakujete, ko imate za seboj najboljšo sezono do zdaj?

Pričakujem veliko navijačev, dobro vzdušje in predvsem upam na to, da sem bom izkazala in prikazala dobre skoke.

Kaj pa v rezultatskem smislu?

Imam kar visoke cilje. Po prvi uvrstitvi med deseterico na tekmi v Beljaku se zavedam, da sem lahko zraven, da sem konkurenčna. Če mi to uspe še na domači skakalnici, bi bilo zares odlično. Predvsem zato, ker je skakalnica nekoliko specifična in jo bolje poznamo, po naporni poti iz Japonske pa bomo morda tudi nekoliko bolj spočite kot preostale tekmice in je to naša prednost.

Že sedem let ste del reprezentance in ves čas nekoliko v senci drugih. Kakšna je vaša vloga?

V preteklih letih sem bila večino časa šesta ali sedma skakalka po kakovosti v ekipi. Letos sem napredovala in sem nekako četrta ali peta. Zdi se mi, da čeprav nimam najboljših rezultatov v ekipi, imam v njej pomembno funkcijo. Tudi delujem tako, da se zavedam, da nisem najboljša, in tudi druge punce me tako sprejmejo.

Se vam zdi, da ste včasih zapostavljeni?

Zavedam se, da se s svojimi rezultati ne morem primerjati z drugimi. Zato imam svoje lastne cilje, saj samo tako lahko napreduješ. Ukvarjati se moraš s samim s seboj, se dokazovati sebi, in ne drugim. Vedno poskušam iz sebe iztisniti največ.

So uspehi drugih za vas prednost ali breme?

Večkrat se mi zdi, da je zaradi uspehov drugih meni težje, čeprav so zagotovo tudi prednost in motivacija. Toda ko treniraš enako kot preostale punce in včasih narediš še kaj več od njih, pa se ti ne izide, je težko. Po drugi strani pa je zelo dobro, saj ves čas veš, kaj ti manjka, in to poskušaš doseči. Zagotovo ima vse skupaj veliko plusov in tudi minusov. V preteklosti je bila konkurenca res močna in je bilo že v ekipo težko priti. V nekaterih državah s tem nimajo težav. Vseeno pa mislim, da je dobro, da sem ves čas motivirana in se moram na vsakem treningu posebej dokazovati.

Kakšen pa je odnos trenerjev?

Ne glede na rezultate imamo vse punce enako podporo. Včasih katera punca potrebuje več pozornosti in katera malo manj. Gledano v celoti pa imamo vse punce v reprezentanci enake pogoje.

V letošnji zimi imate privilegij, da si sobo delite z najboljšo skakalko zime. Je tudi tam tako tiha?

Zagotovo je veliko bolj zgovorna kot pred mediji. Tega se mora še naučiti in navaditi.

Nam lahko zaupate, kako jo pripravite do tega?

Zaenkrat se mi zdi prav, da je nekoliko bolj skrivnostna in da vsi ne vedo vsega, kar se dogaja v ekipi, zato bom to zadržala zase.

Verjetno pa se ne pogovarjata veliko o skokih?

Imate prav. O skokih teče debata le med tekmo, v sobi pa ne.

Kako na celotno ekipo vpliva dogodek, ki se je zgodil na Japonskem, ko je Ema Klinec morala predčasno domov?

Kot sem že omenila pred tem, je v takih trenutkih najbolje, da se osredotočiš samo nase. Če preveč poslušaš stvari okoli sebe, to lahko zelo negativno vpliva nate in se le bolj zakrčiš. Sigurno to ni dobro za ekipo, je pa naša naloga in dolžnost, da zberemo moči in karseda najbolje skušamo tekmovati na preostalih tekmah.

Kakšni pa so vaši cilji za prihodnost?

Zagotovo si želim izboljšati svoje rezultate. Najprej si v tej sezoni želim še kakšno uvrstitev med najboljšo deseterico in predvsem izboljšati rezultate na velikih skakalnicah. Želim pa si predvsem uživati v tem, kar počnem.

