Še nekaj o Križankah

Križniški red je nastal kot nemški viteški red. Kljub nemškemu značaju pa red na Slovenskem ni bil ponemčevalen, temveč ima svoj delež med žrtvami fašističnega nasilja (bratranec moje tašče, pater Guido Krisch, je bil v času italijanske okupacije iz zdravljenja v Polju izročen Nemcem in potem medicinsko umorjen, drugega vidnega patra pa so umorili v NDH). Pridige v križevniški cerkvi med drugo svetovno vojno so bile normalne, medtem ko so bile v trnovski cerkvi strupeno hujskaške, tako da so me starši napotili, naj na obvezno »sveto mašo« rajši hodim v Križanke, da se ne bom z grozo zbujal ponoči. Toda kot nemški viteški red so bili leta 1949 podvrženi zaplembi nemškega premoženja, ki je zajel ves kompleks Križank.