Po sredinem strmoglavljenju ruskega vojaškega transportnega letala nad rusko regijo Belgorod ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahteva mednarodno preiskavo. Po navedbah ruskih medijev je umrlo vseh 74 ljudi, od teh 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov. Ukrajina tega ne more preveriti, zato naj bi z mednarodno preiskavo ugotovila, ali je iljušin-76 res sestrelila njihova protizračna obramba. Na zahtevo Rusije, ki trdi, da je letalo sestrelila Ukrajina, pa je včeraj o tem govoril varnostni svet.

Ruska novinarska agencija Tass poroča, da so na kraju zrušitve letala našli dele, ki verjetno spadajo k vodenemu protiletalskemu izstrelku. Tass tudi trdi, da bodo s pomočjo DNK identificirali vse umrle. Na ruskem Telegramu pa so poročali, da lahko na kraju strmoglavljenja delajo le zaposleni na obrambnem ministrstvu.

V Moskvi celo trdijo, da so iljušin-76 sestrelili Ukrajinci, čeprav so vedeli, da so v njem njihovi zajeti vojaki, ki naj bi jih nekaj ur pozneje zamenjali za ruske ujetnike. Ukrajinski obveščevalci pa so povedali, da je ukrajinska stran pripeljala ruske vojne ujetnike na kraj predvidene izmenjave, do katere potem ni prišlo.

Na seznamu že izpuščeni?

Kijev obtožuje Moskvo, da je kriva za smrt ukrajinskih vojnih ujetnikov, rekoč, da Ukrajini ni sporočila, kdaj in kje bo prek regije Belgorod, ki je v Rusiji ob meji z Ukrajino, letel iljušin-76 z njimi na krovu. »To kaže, da je Rusija to storila namenoma, da bi ogrozila življenja ujetnikov,« je rečeno v sporočilu ukrajinske vojaške tajne službe, ki tudi pravi, da nima zanesljivih informacij o tem, kdo je bil v letalu. Sicer iljušin-76 lahko prevaža ujetnike, lahko pa tudi rakete sistema S-300, ki jih ruska vojska uporablja v napadih na ukrajinska mesta.

Govornik ukrajinske tajne službe Andrij Jusov je za Radio Svoboda dejal: »Možnih je več scenarijev, tudi ta, da je ruska vojska uporabila ukrajinske ujetnike kot živi ščit pri transportu raket sistema S-300.« Jusov tudi pravi, da v Kijevu (še) nimajo dokazov o tem, da je 65 zajetih ukrajinskih vojakov bilo v letalu. »Ukrajina vztraja pri mednarodni preiskavi s prostim dostopom mednarodnih strokovnjakov do kraja, kjer so ostanki letala,« je dejal. S trditvijo, da sta bili ob sestrelitvi v zraku še dve drugi ruski transportni letali, pa je odprl več vprašanj, kot dal pojasnil.

Ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec se je obrnil na Združene narode in Rdeči križ s prošnjo, naj sporočijo, ali je Rusija v letalu res prevažala ukrajinske ujetnike. Glede seznama ukrajinskih ujetnikov, ki so ga posredovali ruski mediji, pa je dejal: »Na seznamu so Ukrajinci, ki so bili že pred tem zamenjani za ruske vojne ujetnike.«