»S predsednikom Uefe sem govoril o problemu z zadnje seje izvršnega odbora v Hamburgu. Gre za predlog spremembe statuta, s katero bi Čeferinu omogočili novo kandidaturo na naslednjem kongresu 8. februarja v Parizu, torej po koncu tega mandata, ki bi moral biti njegov zadnji. Potem ko sem izrazil zaskrbljenost in popolno nestrinjanje z metodo in predlogom, mi je predsednik Čeferin odgovoril, da zanj ni nobenega pravnega ali moralno-etičnega problema in da bo nadaljeval s to po mojem mnenju katastrofalno idejo,« je v odprtem pismu zapisal Boban.

Boban: Čeferinov odmik od vrednot je nerazumljiv

»Paradoksalno je, da je prav Čeferin leta 2017 predlagal in sprožil paket reform, ki naj bi Uefo in evropski nogomet obvarovale pred slabim upravljanjem, ki je bilo modus operandi starega, skorumpiranega sistema. Glavni točki reforme sta bili, da ne predsednik in člani izvršnega odbora ne morejo kandidirati več kot trikrat (12 let), za vse člane izvršnega odbora pa je bila uvedena starostna meja 70 let. To je bila ogromna stvar za nogomet, pa tudi zanj. S tem dejanjem si je Čeferin prislužil spoštovanje celotne nogometne srenje in javnosti ter postal nesporna moralna avtoriteta, za mnoge pa popotnik za boljši in preglednejši nogomet. Njegov odmik od teh vrednot in spremembe v glavnih reformah je težko razumljiv, še posebej v tem občutljivem nogometnem času,« je zapisal Boban.

Boban je torej očitno zelo razočaran nad Čeferinovim početjem in meni, da je prekršil temeljna načela: transparentnost, poštenost in spoštovanje statuta. Prav zanje bi si po Bobanovem mnenju morala prizadevati Uefa, zveza, ki organizira tekmovanja v 55 državah, tudi Ligo prvakov in evropsko prvenstvo, njen proračun pa štejejo v milijardah dolarjev.

»V teh treh letih je bil odnos in sodelovanje z Aleksandrom in vsemi mojimi sodelavci na Uefi odličen – za to se jim zahvaljujem, želim jim vse dobro. Žal mi je in sem žalosten, a zapuščam UEFA.«

»Naraščajoče napetosti v evropskem nogometu«

Odstop Zvonimirja Bobana z mesta prvega direktorja nogometa pri UEFA, položaja, ki je bil zanj ustvarjen leta 2021, je razkril naraščajoče napetosti med nekaterimi vodilnimi v evropskem nogometu. Ti pomisleki so se prvič pojavili decembra prav na sestanku v Hamburgu. Tako današnje dogajanje povzemajo pri New York Timesu. Britanski BBC je tedaj med najglasnejšimi nasprotniki te ideje omenjal nekdanjega izvršnega direktorja Manchester Uniteda Davida Gilla, člana izvršnega odbora Uefe, ki jo je označil za nedemokratično.

Čeferin je bil za predsednika Uefe izvoljen leta 2016, ko je zamenjal Michela Platinija, skladno z reformo, ki jo je uvedel, pa bi moral položaj zapustiti čez tri leta.

Pri Uefi so Bobanu »po sporazumnem razhodu« zaželeli srečo pri nadaljnjih projektih.

Today, we announce the departure of Zvonimir Boban from the organisation by mutual agreement. We extend our gratitude for his dedicated service and wish him the best of luck in his future career endeavours. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) January 25, 2024