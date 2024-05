Na odločilni sedmi tekmi je dvoboj v Bostonu v dodatnem delu igre odločil Čeh David Pastrnak, ki je zadel po minuti in 54 sekundah podaljška. Šved Hampus Lindholm je plošček skoraj prek celotnega igrišča poslal na drugo stran, kjer se je odbil od ograde pred gol, Pasternak pa je neovirano prišel do njega in preigral ruskega vratarja Ilijo Samsonova.

Kanadčan William Nylander je goste v vodstvo povedel v začetku desete minute zadnje tretjine. Minuto in 21 sekund pozneje je izenačil Lindholm, ki je tako sodeloval pri obeh zadetkih svojega moštva. Vratar domačih Jeremy Swayman je zaustavil 30 strelov v okvir domačega gola, prav tak izkupiček pa je imel tudi Samsonov.