Zaradi vseh teh azijskih restavracij, ki jih je v Sloveniji sedaj povsod polno, tudi v nakupovalnih središčih, imajo možnost spoznati tipične azijske jedi tudi tisti, ki na tistem koncu sveta še niso bili. Je že res, da je klasika, ki jo postrežejo na Tajskem, morda malenkost drugačna (še boljša, najbrž), a zelo podobno različico lahko pripravimo tudi doma. V tem receptu so le tri spremembe od tiste splošno znane klasične različice: uporabimo nam znan brokoli in ne kitajskega, uporabimo le splošno sojino omako in ne del svetle in del temne sojine omake in za barvo in še več vitaminov dodamo še korenje, ki ga v tisti tipični različici ni. To bo dovolj dobro!

V tej odlični tajski poslastici imamo:

RIŽEVE REZANCE – Čeprav naj bi v klasični različici uporabili riževe krpice, lahko uporabite debelejše riževe rezance, ki so enostavno dostopni v naših trgovinah. Namesto navadnih izberite raje polnozrnate riževe rezance. Seveda nujno preverite na embalaži rezancev in jih pripravite tako, kot piše tam. Da se ne sprimejo in ne vsrkajo vse omake, je nujno, da jih dobro sperete z mrzlo vodo, da se popolnoma ohladijo. Tako se ne sprimejo in ne posrkajo preveč omake – v tem primeru bi bila jed zelo suha in ne sočna, tega pa nočemo.

PIŠČANČJE MESO IN JAJCE – Največkrat se v pad see ew jedi uporabi piščančje meso, lahko pa tudi katero koli drugo. Da je meso lepo sočno, vedno namesto piščančjih prsi izberite zgornja bedra, ki ostanejo lepo kompaktna in so odličnega okusa. Kupite kar meso brez kosti in kože. V večini praženih azijskih jedeh se nahaja še jajce, ki ga popečemo in umešamo v jed.

ZELENJAVO – V klasični različici za pripravo uporabijo kitajsko zelje in česen, lahko pa uporabite kar nam znan brokoli, česen in še korenje. Korenje za barvo in še več vitaminov.

OMAKO – Omaka je res enostavna za pripraviti, saj skupaj zmešamo štiri sestavine in to je to! Potrebujete sojino omako, ostrigino omako (ki jo sedaj lahko dobite že skoraj povsod) ter navaden jabolčni kis. Kot pri vseh azijskih receptih v omako dodamo še čisto malo sladkorja. Še ena o ostrigini omaki – ko jo kupite, se pripravie, da jo bo kar izziv dobiti ven iz steklenice, ker je gosta in kremna. Steklenico obrnite na glavo takoj, ko začnete pripravljati jed, da se omaka nakapa in potem lažje priteče ven.

Ker se ta jed pripravi res hitro, pripravljanja vnaprej ne potrebujete. Najboljša je tudi sveže pripravljena, zato jo postrezite takoj, ko jo pripravite. Seveda pogrevanja in zamrzovanja ne priporočamo.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

Preden pogledamo, kako se ta jed pripravi, pa še nekaj idej za hitro pripravljene in nadvse odlične azijske jedi.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za omako:

3 žlice sojine omake

3 žlice ostrigine omake

3 žličke jabolčnega kisa

1/2 žličke (rjavega) sladkorja)

Ostale sestavine:

250 g piščančjih stegen brez kosti in kože

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

1,5 žlice (sezamovega) olja

100 g širokih (polnozrnatih) riževih rezancev

200 g brokolija

1 srednje veliko korenje

4 stroki česna

2 jajci

PRIPRAVA

Vse sestavine za omako združite in dobro premešajte. Piščančja stegna narežite na manjše koščke. Jajca dobro razžvrkljajte. Brokoli narežite na cvetke, korenje pa na manjše palčke. Česen drobno sesekljajte.

V voku ali večji ponvi segrejte olje, nato pa nanj stresite piščanca, ga posolite in popoprajte ter popecite, da spremeni barvo. Dodajte brokoli in korenje in pražite še nekaj minut, da se piščanec speče čez in čez, zelenjava pa malenkost zmehča. Dodajte česen in pražite še minuto. Vse porinite k robu voka, dodajte še malo olja in nanj stresite razžvrkljani jajci. Najprej pustite minuto, da začne krneti, nato pa razdrobite na koščke in umešajte k zelenjavi in piščancu. Vse prenesite na krožnik in prihranite.

Riževe rezance prelijte z vrelo vodo in pustite 4 minute, da se ponovno napojijo. OZIROMA, preverite, kaj piše na embalaži in pripravite po navodilih. Zmehčane rezance precedite in splaknite pod mrzlo vodo, da se nehajo kuhati in da se ne sprimejo.

V vok stresite odcejene rezance, dolijte omako in pražite približno 3 minute, da se omaka razporedi, rezanci pa segrejejo. V vok nato stresite piščanca z zelenjavo in premešajte ter pražite še minuto ali dve, da se vse segreje, dobite pa sočno pojedino. Takoj postrezite.