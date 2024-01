Serijska kršilka zakonodaje bo pisala zakon

Na upravi za varno hrano je završalo. Veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic, ki je pri odvzemu goved na kmetiji Možgan in še v nekaj drugih primerih poteptala določila več zakonov in huje kršila pravila upravnega postopka, so premestili v sektor za zdravje in dobrobit živali. Naloga serijske kršiteljice zakonodaje naj bi bila spisati nov, celovit zakon o zaščiti živali.