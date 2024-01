Namesto za pot domov, kot se je po porazih s Švedsko in Portugalsko napovedovalo slovenskim rokometašem, so izbranci Uroša Zormana svojo prtljago pripravili za selitev v Köln, kjer jih v petek na evropskem prvenstvu čaka še ena tekma. Do nje so se prebili na najtežji možni način – z zmago proti trikratnim zaporednim svetovnim prvakom, ki jih niso premagali vse od leta 2000. »Igra slovenske reprezentance ima na letošnjem prvenstvu praktično na vseh tekmah rep in glavo. Akcije so prilagojene telesnim specifikam igralcev, ki jim ima selektor Zorman na voljo. Vemo, da razen Boruta Mačkovška in deloma Nejca Cehteta ni prav veliko igralcev, ki bi bili nevarni s streli od daleč, zato je toliko več kombinatorike. Ves čas so tudi novosti v igri z igralcem več, ko se včasih igra s štirimi zunanjimi igralci in brez krožnega napadalca. Pomembno je, da ima to učinek in da te novosti dobro sprejemajo tudi igralci,« je dobre strani slovenske reprezentance v Nemčiji izpostavil nekdanji reprezentant Uroš Šerbec.

Ferlin in Lesjak sta se izkazala

Med tistimi, ki so Šerbca na prvenstvu najbolj pozitivno presenetili, sta vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak. »Oba sta za sto odstotkov dvignila raven branjenja v primerjavi s prijateljskimi tekmami. Vemo, da vratar v sodobnem rokometu pomeni veliko in če je na visoko ravni, to dvigne samozavest in sproščenost celotne ekipe. To se je lepo videlo prav na tekmi z Dansko, ko sta tako Ferlin kot Lesjak svoje delo opravila odlično. Na drugi strani pa Landin v prvem polčasu ni ubranil prav veliko strelov, Nielsen pa je bil v začetku drugega polčasa še uspešen, proti koncu tekme pa ne več, medtem ko je Lesjak ubranil dve, tri odločilne žoge in ob tako majhnih razlikah, je bilo to odločilnega pomena.«

Čeprav so nekateri, tudi selektor Zorman, dejali, da je imela Slovenija na prvenstvu le en slab dan, in sicer na tekmi proti Portugalski, 55-letni dolgoletni slovenski reprezentant, ki je zdaj trener v ptujski Dravi, vseeno meni drugače. »Nekoliko sem bil razočaran s pristopom in pomanjkanjem samozavesti na tekmi proti Švedski, kar se je potem preneslo še na Portugalsko. Ti dve tekmi zame nista bili na tisti ravni, kot bi lahko bili. To bi jim vzel nekoliko za minus, toda potem, ko se jim je po remiju Nizozemske s Portugalsko odprla možnost za tretje mesto v skupini, so jo zagrabili z obema rokama. To je dober rezultat in uspeh.«

Olimpijske kvalifikacije bodo drugačna zgodba

Uspeh tudi zato, ker bo Slovenija zagotovo igrala v marčevskih olimpijskih kvalifikacijah, zato pa si mesta na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem, še ni zagotovila. V soboto ob 15.30, ko bo potekal žreb dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, bo ena od nosilk enajstih parov, kdo bodo njeni nasprotniki v olimpijskih kvalifikacijah, pa bo prav tako znano konec tega tedna. »Fantje, ki so v Nemčiji, so dokazali, da se lahko uvrstimo na olimpijske igre. Nimamo tako enormno širokega kadra kot Danska, Francija ali Švedska, imamo pa kakovostnega. Olimpijske kvalifikacije bodo drugačna zgodba, kot je evropsko prvenstvo. Tam bodo tri tekme v enem vikendu in ne bo popravnega izpita, vsekakor pa menim, da bi Slovenija lahko še četrtič igrala na olimpijskih igrah,« je prepričan strelec 476 golov za slovensko reprezentanco.

Evropsko prvenstvo v Nemčiji gre torej v zaključno dejanje, na sporedu so le še tekma za peto mesto, obe polfinalni tekmi, tekma za tretje mesto in veliki finale. Čeprav tekmovanje ni končano, pa je že čas za prve ocene. Občutek je, da Danska, Švedska in Francija še bolj odstopajo od preostalih reprezentanc, kot so na zadnjih velikih tekmovanjih. »Včasih je bil vrh veliko širši in pričakoval sem, da bo tako tudi letos. Tako pa se Španija ni uvrstila niti v drugi del tekmovanja, tudi Norveška je bila popolnoma izven kombinacij za visoke uvrstitve in to sta že dve reprezentanci, ki sta osvajali kolajne in krojili vrh na zadnjih velikih tekmovanjih. Potem je tu Hrvaška, ki se je tudi oddaljila od tega vrha, kakšnega bistvenega napredka niso naredili niti Madžari. Nemčija je še v igri za kolajne, je pa vprašanje, ali bi bila tako visoko, če ne bi bila domačin. Edino pravo presenečenje tega prvenstva je Avstrija z našim Alešem Pajovičem,« je še dejal Šerbec.

