Tako sta znana oba para polfinala na zahodnem delu, v drugem bodo igrali branilci naslova prvaka Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves. Na vzhodnem pa je ekipa Orlando Magic tokrat premagala Cleveland Cavaliers s 103:96 in skupni izid izenačila na 3:3.

Dallas bo prvo tekmo drugega kroga proti Oklahomi, prvi ekipi na zahodnem delu v rednem delu lige, odigral v noči na sredo ob 3.30 po slovenskem času v gosteh.

V Dallasu je bil na šesti tekmi izid ob polčasu izenačen na 52:52. V prvih dveh četrtinah je domače v igri z 18 točkami, sedmimi podajami in dvema skokoma držal oboleli Dončić, ki ima tudi poškodovano levo koleno. Dvomestno število točk je za domače v tem času dosegel le še P.J. Washington (11).

Potem so gostitelji strnili obrambo in zadnjo četrtino začeli v prednostjo petnajstih točk (87:72) ter prepričljivo prednost brez večjih težav obdržali do konca. Razigral se je tudi Kyrie Irving, ki je imel v prvem polčasu več skokov (5) kot točk (2). Tekmo je končal z 30 točkami, šestimi skoki in štirimi podajami. Washington je zbral 14 točk, Daniel Gafford 13, Dereck Lively 10, Nemec Maxi Kleber (4) pa je poškodoval desno ramo že v začetku druge četrtine in potem ni več stopil na parket.

Dončić je zgrešil sedem trojk in končal z eno zadeto v desetih poskusih, iz igre je prvi strelec lige metal 34,6 odstotno, uspešen pa je bil devetkrat iz enajstih poskusov prostih metov. Irving je imel 57,9 odstotni met iz igre ter je zadel 10 od 13 metov v drugem polčasu. Obenem je poskrbel za največje vodstvo domačih, ko je zadel trojko prek P.J. Tuckerja ter nato zaradi prekrška še dodatni prosti met.

Dallas je tedaj povedel s 106:82. Clippers so odgovorili z delnim izidom 11:2, toda ta zaostanek s 13 točkami je bil daleč od možnosti za dokončni preobrat in v zadnjih minutah Dončiću ni bilo treba igrati.

Mavericks so se tako Clippers, pri katerih je bil najboljši strelec rezervist Norman Powell z 20 točkami, oddolžili za tri poraze v prvem krogu v zadnjih petih letih. Paul George je za ekipo iz mesta angelov dodal 18 točk in 11 skokov, Hrvat Ivica Zubac 17 točk in 11 skokov, James Harden 16 točk in 13 podaj, Terance Mann pa 14 točk. Zvezdnik Kawhi Leonard zaradi poškodbe kolena tretjič v nizu ni igral.

Orlando je na drugi tekmi večera NBA izenačil serijo kljub 50 točkam igralca Clevelanda Donovana Mitchella in izsilil odločilno sedmo tekmo za možnost naslednjega dvoboja proti Bostonu. Paolo Banchero je 10 od svojih 27 točk za zmagovalce dosegel v zadnji četrtini, Franz Wagner je dodal 26 točk, Jalen Suggs pa s šestimi trojkami 22.

Drugi polfinalni par tega dela lige je že določen, pomerila se bosta ekipi Indiana Pacers in New York Knicks.