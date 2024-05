Snemalna ekipa je Baby Lasagno po pisanju Jutarnjega lista obiskala v Istri in ob druženju z njim ugotovila, kakšen gostitelj je ter zakaj ima tako rad svoj rodni Umag, svojo domovino in mačke. Gledalci bodo lahko videli, kako Marka opisuje srednješolski profesor, njegov prijatelj Dino bo pokazal kraj, kjer so se igrali kot srednješolci, mama in oče pa bosta predvajala posnetke njegovega prvega nastopa. Izvedeli bodo tudi, s čim je pevca osvojila njegova izbranka Elizabeta in kako je potekal njun prvi zmenek, pa tudi, kakšen brat, sostanovalec in prijatelj je ter kaj je počel v svojih 28 letih življenja in kako se znajde kot turistični delavec.

Po predvajanju dokumentarne oddaje bo sledil prenos prvega polfinalnega večera Evrosonga, v katerem bo nastopilo 15 držav. Najprej bo na vrsti Ciper, sledili mu bodo Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Slovenija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. V finale se bo uvrstila prva deseterica po glasovih občinstva.

Novost letošnjega Evrosonga je, da bodo predstavniki Francije, Italije, Nemčije, Španije in Velike Britanije ter gostitelji Švedi, ki se sicer uvrstijo neposredno v finale, nastopili tudi v polfinalnih večerih, glasovanje v finalu pa se bo v nasprotju s preteklimi izvedbami tekmovanja začelo takoj po izvedbi prve pesmi.