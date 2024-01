Kot so v Komisiji RS za medijsko etiko zapisali v sporočilu za javnost, s svojimi opredelitvami, ki jih oblikujejo neodvisno od stališč katerekoli politične opcije ali iniciative, ne želijo enostransko poglabljati obstoječih razhajanj, ampak prispevati k strpnemu iskanju skupnih rešitev.

V komisiji sprejemajo pravico vseh poklicev do stavk, ki običajno potekajo z omejitvami poklicnih aktivnosti. »Vsaka ima svoj vzrok, je soočenje dveh neusklajenih partnerjev, od katerih vsak prevzema svoj del odgovornosti za njene posledice,« so zapisali. Ob sklenjenih dogovorih se po njihovih navedbah pričakuje, da se bodo spoštovali, vsak kasnejši prelom obljube pa povzroči nov val nezadovoljstva in dolgoročno poglablja medsebojno nezaupanje.

Opozorili so, da zdravstvene stavke bolnikom omejujejo dostop do potrebnih storitev in da je aktualna stavka zdravnikov in zobozdravnikov tudi ob spoštovanju vseh stavkovnih pravil s stališča etičnih vrednot za bolnike nekoristna, škodljiva, nepravična, v nasprotju z njihovo voljo in potrebami.

Kronične sistemske nepravičnostii slovenskega zdravstva

»Etično primerne bi bile vse pobude za zmanjšanje ali odpravo kroničnih sistemskih nepravičnosti slovenskega zdravstva, ki jih poosebljajo čakalne dobe, bolniki brez osebnih zdravnikov, zdravstveno zapuščeni prebivalci odmaknjenih obmejnih območij, vse težji dostop do z obveznim zavarovanjem zagotovljenih storitev, neurejeni osebni dohodki s sramotno nizkimi plačami srednjega zdravstvenega kadra, nezadovoljstvo in odhajanje zdravnikov in drugih zdravstvenikov v zasebni ali kak drug javni sektor in drugimi neenakostmi, za katere nikoli niso odgovorni le zaposleni v zdravstvu,« so pojasnili.

Po njihovem mnenju vse to že dolgo »siromaši naše zdravstvo in poslabšuje odnos med njim in javnostjo, ki razloge za obstoječe stanje z mediji vred enostransko išče predvsem na strani zdravnikov in zdravstva«.

Poudarili so, da komisija ni pristojna za ocenjevanje pogajalskih argumentov sindikata Fides na eni in vlade na drugi strani. Opozarjajo pa, da stavka ne povečuje le stisk bolnikov, ampak jo spremljajo tudi stiske zaposlenih v zdravstvu, ki so z vsakim dnem trajanja stavke in njenimi zaostritvami še večje. Komisija zato poziva obe strani, da v korist bolnikov, zdravstva in v njem zaposlenih stavko »čim prej odgovorno zaključita s podpisom za obe strani sprejemljivega sporazuma«-.

Politično in strokovno odgovorne organe pa v komisiji pozivajo, da se »skupaj odgovorno lotijo reševanja prej naštetih stranpoti«. »Potrebujemo urejeno zdravstvo, z zadovoljnimi zdravstveniki. Potrebujemo zdravstvo, ki sledi razvoju stroke in zdravstvenim potrebam družbe in ki vsakomur zagotavlja kakovostno zdravstveno pomoč takrat, ko jo potrebuje« so poudarili. Menijo, da je v Sloveniji »dovolj potrebne infrastrukture, strokovnega znanja in zdravstvenega kadra, s katerim bi bilo tako stanje ob iskrenem sodelovanju vseh partnerjev, brez razhajanj in stavk, mogoče tudi uresničiti«..

Stavka zdravnikov sicer traja že deseti dan, v tem tednu pa so jo tudi zaostrili.