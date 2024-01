»Na ministrstvu za zdravje menimo, da so pacienti tisti, ki so šibkejši, in da se moramo torej takrat, kadar se postavi dvom, kdo ima pravico, postaviti na stran pacientov,« je uvodoma dejala Jasna Humar, v. d. generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje in poudarila, da imajo zdravniki »pravico do stavke, istočasno pa imajo tudi bolniki pravico do oskrbe«, zato lovijo ravnotežje med pravicami enih in drugih.

Najbolj »tarnali zaradi bolniški listov«

Po besedah Humarjeve so pacienti v času stavke zdravnikov in zobozdravnikov največkrat potarnali zaradi neizdajanja bolniških listov. »Dejstvo je, da lahko neizdaja bolniškega lista bolniki hudo poslabša socialni status,« je poudarila in še pojasnila, da tudi socialno področje sodi v definicijo zdravja, zato menijo, da je poslabšanje socialnega statusa za bolnika lahko tudi poslabšanje zdravja v širšem smislu.

Direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar je izpostavila, da je bolniški list pomemben, da delavec opraviči svojo odsotnost z dela, saj lahko sicer po delovnopravni zakonodaji sledijo posledice, tudi odpoved delovnega razmerja. Prav tako pa je bolniški list pomemben zaradi samega obračuna nadomestila plače, saj sta iz njega razvidna obdobje in razlog odsotnosti z dela, na podlagi katerega se obračuna tudi različna višina nadomestila plače. Pri tem jo je podprla tudi Humarjev in še enkrat poudarila: »Stojimo na stališču, da se bolniški listi izdajajo«.