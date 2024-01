Letošnje odprto prvenstvo Avstralije v tenisu se je nenadoma znašlo v težko rešljivi situaciji, potem ko je na tiskovnih konferencah, ki jih po koncu dvobojev organizirajo za igralke in igralce, začel prevladovati strah pred provokativnimi političnimi vprašanji. Zato so enostavno zaobšli staro pravilo, da lahko intervjuvanci odgovarjajo v maternem jeziku ne glede na to, katero državo zastopajo. Posebej je novinarjem prepovedano postavljati vprašanja v ruskem in beloruskem jeziku, silno pa vznejevolji organizatorje tudi sleherni pogovor igralke ali igralca z novinarji v katerem koli drugem slovanskem jeziku. Mimogrede: tudi to, da se je ekipa Dnevnika s Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek pogovarjala v slovenščini, je šlo zaposlenim v medijskem središču strašansko na jetra.

Organizatorjem je »počil film«

Dokončno je organizatorjem »počil film«, ko se je iz kvalifikacij v četrtfinale prebila (teniške stavnice napovedujejo, da bo šla še dlje!) Ukrajinka Dajana Jastremska. Po zmagi v četrtem krogu nad Belorusinjo Viktorijo Azarenko je novinarjem pojamrala, kako težko ji je igrati proti Rusinjam in Belorusinjam, potem ko so ji med turnirjem v Brisbanu, teden dni pred OP Avstralije, iz domovine sporočili, da je ruska raketa zadela hišo, v kateri živi njena babica. »Dve leti vojne sta popolnoma spremenili naša čustva do nam nekdaj bližnjih tekmic,« je novinarjem priznala Dajana Jastremska, ki je vsemu navkljub po zmagi Viktoriji od daleč pomahala z loparjem.

Po nasvetu svojega štaba je olje na ogenj brezobzirnosti, tipično po ameriško, dolila še prva polfinalistka OP AvstralijeCoco Gauff, ki je v četrtfinalu z veliko sreče premagala Ukrajinko Marto Kostjuk s 6:7 (8), 7:6 (7) in 6:2, češ da za ruske in beloruske igralke ni dovolj, da ne smejo igrati pod svojo zastavo. »Vojna še traja, ljudje umirajo in res ne vem, kaj počnejo tukaj!« je bila glasna 19-letnica s Floride.

Organizatorje OP Avstralije čedalje bolj skrbi, kaj bo, če se v finalu slučajno znajdeta po gladki četrtfinalni zmagi s 6:2 in 6:3 nad Čehinjo Barboro Krejčikovo močno favorizirana Belorusinja Arina Sabalenka in srborita Ukrajinka Dajana Jastremska. Si bosta po koncu dvoboja na mreži podali roko? Najbrž ne. Ali pa kako bo, če se v finalu ob Sabalenki znajde Rusinja Ana Kalinskaja. Si bosta padli v strateški objem? Najbrž da. Na tem mestu je treba jasno povedati, da na vedenje teniških igralk in igralcev mnogo bolj angažirano, celo z grožnjami, pritiska ukrajinska politika, medtem ko so Rusi in Belorusi tiho in jim je dovolj, da njihovi športniki sploh lahko nastopajo. Z zastavo ali brez nje!

Se je pa zanimanje Avstralcev za njihov grand slam spustilo »20.000 milj pod morjem«, potem ko je po hudem boju z Rusom Andrejem Rubljovom v četrtem kolu izgubil njihov ljubljenec Alex de Minaur. V obupu je po dvoboju še dve uri poganjal sobno kolo, pokrit z brisačo preko glave in s sočutno zaročenko, britansko teniško igralko številko ena Katie Boulter za vratom.

​Medvedjev​ tarna nad pomanjkanjem spanja

Prvi med Rusi Daniil Medvedjev niti slučajno ne zaide v politične debate. Raje se pogovarja o spanju: »Najbolj si želim, da bi dve noči zapored spal kot majhen otrok,« ne skriva, da ga pesti pomanjkanje spanja. Pristaši Srba Novaka Đokovića trepetajo, ali bo njihov ljubljenec do finala prišel dovolj svež, da osvoji še svoj 25. grand slam naslov, potem ko mu v četrtfinalu proti Američanu Taylorju Fritzu ni šlo vse po načrtih. Izid je bil 6:7 (7), 6:4, 6:2 in 6:3. Resda se je med tekmo temperatura na igrišču Rod Laver Arene povzpela krepko preko 30 stopinj Celzija, kar mu zaradi domnevne astme sploh ne ustreza, vseeno pa je Srb pokazal, da je ranljiv, in v polfinalu mu proti Italijanu Janniku Sinnerju, ki je izločil Rusa Andreja Rubljova, prav gotovo ne bo lahko. Zanimivo, da ne Španec Carlos Alcaraz ne Rus Daniil Medvedjev, najverjetnejša finalista s spodnjega dela okostja v moški konkurenci, nočeta dajati nobenih napovedi.

