Kritika filma Popolni dnevi: Ljubezenska pesem analogni umetnosti

Hirajami, protagonistu novega filma Wima Wendersa, ki se s Popolnimi dnevi po 30 letih vrača na Japonsko, dnevi odtekajo v ustaljenem, monotonem ritmu, v katerega mehko vdirajo naključni utrinki lepote in poezije vsakdana. Žarek sonca, ki se razprši skozi drevesno krošnjo; veter, ki ga ob vožnji s kolesom poboža po obrazu, in glasba, ki ga spremlja med jutranjimi premiki čez mesto. Film, ki je igralcu Kodžiju Jakušoju v Cannesu prinesel nagrado za najboljšega igralca, Wimu Wendersu pa japonsko kandidaturo za tujejezičnega oskarja, se bere kot ljubezenska pesem analogni umetnosti in drobnim, mimobežnim trenutkom življenja.