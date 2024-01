Po besedah Boštjana Šefica morajo zdaj vse v ujmi poškodovane objekte pregledati strokovnjaki in oceniti njihovo vrednost, strokovno mnenje pa bo moral pred preselitvijo potrditi še svet za obnovo. Sledila bosta razgrnitev primernih lokacij za preselitev in oblikovanje končnega predloga o selitvi, ki ga mora nato potrditi vlada. Šefic pričakuje, da bodo strokovna mnenja pripravljena do konca prihodnjega tedna, nadaljnji postopek pa do konca marca. Kot je ponovil, so prvi na seznamu za preselitev tisti, ki so izgubili svoje domove in na obstoječih lokacijah ne morejo zgraditi novih.

Šefic je povedal, da bodo lahko občani dodatna vprašanja posredovali prek elektronske pošte, ob tem pa napovedal,, da to ni bilo zadnje srečanje z njimi.

Župan Občine Gornji Grad Anton Špeh je ocenil, da med občani ni čutiti negodovanja zaradi preselitev, saj so se sprijaznili s poplavno ogroženostjo. Občina ima po njegovih besedah zemljišča za gradnjo 23 stanovanjskih objektov. Dva starejša lastnika sta napovedala odhod v dom starejših. Kot je povedal, so ugotovili tudi, da je na seznamu za preselitev nekaj objektov, ki so na razlivnem območju reke Drete, čeprav tam ne bi smeli biti.