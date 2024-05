Nova lokacija za grafitiranje

V četrtni skupnosti Golovec so Mestno občina Ljubljana opozorili na žaljive grafite sten podhoda pod Litijsko cesto. Nenehno odstranjevanje in beljenje podhoda je ne le dodaten strošek, temveč da ljudem možnost za novo vandalizacijo. Podali so predlog, da se lokacija uvrsti na seznam dovoljenih lokacij za grafitiranje.