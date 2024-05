»Od konca lanskega leta, ko več organizacij civilne družbe neprestano opozarja na netransparentno in nestrokovno vodenje projekta oziroma nesmotrnost takšnega jedrskega projekta, v času, ko so strokovne institucije, predsednica republike, pristojno ministrstvo in civilna družba opozarjali na neustrezno vodenje projekta JEK 2, državni sekretar ni storil praktično ničesar,« so opozorili. Upoštevan ni bil niti en njihov predlog, Levičar pa je ob vsem tem molčal, so opozorili. »Informacije prikrivajo in prirejajo, objavljajo šeststranske 'analize' o ceni projekta in elektrike, namesto da bi vse javno obelodanili ali pa sploh začeli s pravimi strokovnimi analizami,« je izpostavil Aljoša Petek iz PIC.