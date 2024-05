Predlog veta je pripravila komisija DS za državno ureditev, ki meni, da je zakon nekonsistenten in tudi ustavno sporen. Komisija je o predlogu veta odločala na pobudo državnega svetnika Andreja Poglajna. V obrazložitvi je med drugim ocenila, da zakon uveljavlja neupravičeno diskriminacijo med pripadniki različnih narodnostnih opredelitev. Izpostavili so, da je že zakonodajno-pravna služba DZ v svojem mnenju iz februarja zapisala, da ustava na kolektivni ravni ne ureja in ne dopušča posebnega varstva in pravic drugih narodnih skupnosti razen italijanske, madžarske in romske. Zakon naj bi bil zato ustavno sporen. Pristojna komisija DS za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino medtem predloga odložilnega veta ni podprla.