Danes bodo znane nominacije za letošnje oskarje. Ameriški mediji so tradicionalno že razgrnili svoje napovedi. Letošnji pogledi v kristalno kroglo največ nominacij pripisujejo filmom Oppenheimer, Barbie in Morilci cvetne lune, ki bi lahko po ocenah prejeli okoli deset nominacij. Letošnji prvokategorni trojici sledita Maestro in Nesrečna bitja. Poznavalci pri glavni nagradi največ možnosti pripisujejo biografskemu filmu o očetu jedrske bombe, pri čemer naj bi britanski filmar Christopher Nolan za Oppenheimerja dobil tudi svoj prvi zlati kipec za režijo. Z Morilci cvetne lune mu po napovedih v tej kategoriji diha za ovratnik Martin Scorsese, ki zlati kipec za režijo že ima. Ameriška filmska akademija mu ga je podelila za kriminalko Dvojna igra (2006).

Po pričakovanjih tuji novinarji tudi v sezoni nagrad veliko pozornosti posvečajo rivalstvu Barbenheimer. Spomnimo: filma Barbie in Oppenheimer sta lani poleti izšla v istem časovnem oknu, kar navadno pomeni recept za neuspeh enega izmed hitov, a je Hollywood pri oglaševanju nato uspešno gradil na žanrski različnosti obeh naslovov. Rezultat unovčitve skovanke, ki se je najprej pojavila na družbenih omrežjih, je bil velik finančni uspeh obeh filmov, pri čemer ni nepomembno, da je v mesecih po premieri filmski svet čez lužo pretresala stavka scenaristov in igralcev. Barbie je do danes zaslužil slabo milijardo in pol, Oppenheimer pa se bliža mejniku milijarde dolarjev. Oči so ob tem uprte tudi v to, kako uspešno bo tandem v teh mesecih lovil najpomembnejše filmske nagrade v šovbiznisu.

Oppenheimer za zdaj zasenčil Barbie

Tu pa je slika nekoliko drugačna. Če je po eni strani res, da oba filma prejemata številne nominacije, je za zdaj po številu prejetih nagrad bistveno bolj uspešen Oppenheimer. Kot zmagovalec podelitve zlatih globusov je na začetku januarja ob osmih nominacijah domov odnesel pet nagrad, vključno za najboljši dramski film, medtem ko so ustvarjalci Barbie doživeli hladen tuš. Ob devetih nominacijah so se morali zadovoljiti z nagradama za najbolj dobičkonosen film in najboljšo izvirno pesem. Oppenheimer je teden dni pozneje na podelitvi nagrad kritikov (Critics Choice Awards) z osmimi osvojenimi kipci v vodilnih kategorijah, vključno z najboljšim filmom, režiserjem in stranskim igralcem, le še utrdil svoj status favorita. S šestimi osvojenimi kipci mu je sledil film Barbie, ki je med drugim slavil v kategorijah najboljša komedija in najboljša pesem.

Da Oppenheimer Christopherja Nolana ni le finančna uspešnica, ampak izdelan filmski dosežek, pričajo tudi nominacije za britanske filmske nagrade bafta. Nolan lahko podobno kot pri oskarjih tudi v tem primeru prvič osvoji najvišje britansko filmsko priznanje. Medtem ko je Oppenheimer nominiran v 13 kategorijah, je Barbie v igri za nagrade le v petih primerih, pa še to ne za najboljši film. Ob tem v kategoriji za najboljšo režijo presenetljivo za Morilce cvetne lune ni bil nominiran Scorsese. Drugi najbolj nominiran film letošnjih baft je film Nesrečna bitja Yorgosa Lanthimosa (Jastog, Najljubša). Podelitev baft bo sicer čez slabe štiri tedne, 18. februarja, rdeča preproga za oskarje pa se bo po današnji razglasitvi nominiranih razgrnila 11. marca.