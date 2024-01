Rod Stewart Ljubljana, Beograd

Devetnajstega maja prihaja v Stožice eden največjih rock pevcev vseh časov, škotski mojster, ki si je predvsem v sedemdesetih in osemdesetih podredil vse svetovne lestvice. Naj spomnimo: Maggie May, You Wear It Well, Sailing, Tonight's the Night, I Don't Want to Talk About It, The First Cut Is the Deepest, You're in My Heart, Da Ya Think I'm Sexy?, Baby Jane, Downtown Train. Rod Stewart je sicer na veliki svetovni turneji: v Evropo bo prišel iz Azije, v Ljubljano pa iz Beograda (17. maj). Po Stožicah ima dva nastopa v Bratislavi.