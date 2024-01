Največ golov pade na prijateljskih tekmah

‘V ideti si kot trener, čigar klub nima denarja za priprave v Turčiji,« je bil enega minulih dni deležen šaljive pripombe stari privrženec športa. In obenem privrženec stare vrste priprav. Kajti nekoč, v prejšnjih časih, so nogometaši zimske priprave izvajali na višinah, na kaki gori, kjer so tekli po snegu in nabirali kondicijo. Zlatibor je bil epski hrib, zimske fotografije v reviji Tempo pa vsakoletne. A tega se že dolgo ne počne več. Po neki razlagi zato, ker naj bi bilo škoda, če ne celo škodljivo, da nogometaši niso ves čas v stiku z žogo oziroma da predvsem nabirajo kondicijo, zanemarjajo pa tehniko. A obenem se zdi prva slovenska nogometna liga tiste vrste tekmovanje, na katerem si lahko z viškom kondicijske pripravljenosti oziroma s sposobnostjo teči več od drugih nadvse konkurenčen. Morda so noge v začetku pomladi še okorne, a pridobljena baza v mišicah prej ali slej da rezultat, je pa obenem tako, da se v enem mesecu ne da nadoknaditi, če športnik kondicije nima akumulirane od prejšnjih sezon. In priprav. Ne bomo o imenih, a v slovenskem nogometu je znanih nekaj primerov igralcev, ki se v zrelih letih nikdar niso mogli dobro fizično pripraviti, ker so tega premalo postorili v mladosti. A kondicija je vedno dober pristop, tek v breg pa športniku da srce oziroma pljuča. Ko je FC Liverpool v sezoni 1963/64 prvič po letu 1947 osvojil naslov prvaka Anglije, je za njegovo ekipo veljalo, da je bila tisto sezono daleč najbolje fizično pripravljena. Če se spomnimo pristopa Srečka Katanca iz njegove prve selektorske faze, je bil podoben. Tek na Šmarno goro je bil obvezen, pri čemer je on tekel poleg.