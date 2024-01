Referendumska bianco menica

Opozicija je v mandatu vlade Roberta Goloba povedla že mnogo političnih tekem, a še nobene lažje kot tokrat. Z vložitvijo pobude za razpis referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2) so vlado prehiteli in premagali na domačem terenu. Rezultati referenduma, o tem pričajo tudi rezultati nedavne javnomnenjske ankete naše medijske hiše, bodo pokazali visoko podporo projektu JEK 2 in opozicija s SDS na čelu bo tista, ki si bo pripela politične zasluge za to. Ob kopici področij, kjer se je vlada političnih novincev znašla na neznanem terenu, energetika to res ni. Pa vendar je uspelo SDS tudi tukaj prevzeti pobudo.