Vse se enkrat zgodi prvič. Kar trije vodilni člani kraljeve družine bodo do nadaljnjega na »bolniški«. Kralj zaradi zdravljenja, valižanska princesa zaradi operacije, valižanski princ in prestolonaslednik William pa zato, da bo skrbel za ženo in njune tri otroke. Kako resna in zahtevna je bila princesina operacija, kaže sporočilo Buckinghamske palače, v katerem je rečeno, da bo še deset do štirinajst dni ostala v bolnišnici in potem doma okrevala do velike noči. Kate naj bi svetovali od dva do tri mesece počitka.

Ne princesa ne kralj nimata raka

Palača je sporočila, da je bila operacija načrtovana in uspešna. Ne navaja nobenih podrobnosti, dodaja pa, da princesine zdravstvene težave »niso povezane z rakom«. Vhod v zasebno bolnišnico London Clinic, ki jo nekdanji pacienti primerjajo s hotelom s petimi zvezdicami, od objave sporočila (v sredo ob dveh popoldne) stražita policista. V četrtek, dan po operaciji, jo je obiskal mož, princ William, sporočili pa so, da lepo okreva. Dvainštiridesetletna zelo vitka princesa Kate, ki je v javnosti nismo videli že vse od božiča, se prek Buckinghamske palače opravičuje zaradi odloženih delovnih obveznosti in prosi za razumevanje in spoštovanje zasebnosti v zvezi z njenim zdravjem.

Uro in pol po objavi tega nenavadno dolgega sporočila je palača objavila še eno bolj tradicionalno kratko sporočilo o tem, da mora v bolnišnico tudi 75-letni kralj: »Kot tisoči moških vsako leto se je kralj odločil za zdravljenje povečane prostate. Stanje je benigno in njegovo veličanstvo bo naslednji teden šlo v bolnišnico zgolj na korektivni postopek. Kraljeve javne dejavnosti bodo preložene za kratko obdobje okrevanja. Ko so kraljico Camillo, ki se je včeraj sama pojavila v javnosti, vprašali, kako se kralj počuti, je dejala: »V redu, najlepša hvala. Veseli se vrnitve na delo.« Ključno v obeh sporočilih, čeprav gre v primeru princese za dodaten komentar predstavnika palače, je, da ne gre za rakavo obolenje. V britanskih medijih so se kljub princesini prošnji o spoštovanju zasebnosti razpisali o njenih prejšnjih zdravstvenih težavah.

Princesina brazgotina in slabost

Leta 2011, ko je imela prvo samostojno javno obveznost v imenu kraljeve družine, je bilo na posnetkih razvidno, da ima na levi strani glave, za senci, skoraj osem centimetrov dolgo brazgotino. Njena družina se je odzvala z uradno izjavo, rekoč, da je brazgotina povezana z operacijo iz otroštva. »Kraljevi viri« so takrat potrdili, da je šlo za zelo resno operacijo, niso pa dodali nobenih podrobnosti. Strokovnjaki so takrat ocenili, da je zelo malo verjetno, da je brazgotina posledica odstranitve tumorja, bolj verjetno je, da so princesi odstranili materino znamenje. Leta 2012, ko je bila prvič noseča (s princem Georgeem), je morala v bolnišnico zaradi hudega primera jutranje slabosti. V bolnišnici kralja Edvarda VII., zasebni bolnišnici v londonski četrti Marylebone, ki skrbi za člane kraljeve družine že več kot sto let, je ostala tri dni. Enake težave je imela tudi med drugo in tretjo nosečnostjo (s princeso Charlotte leta 2014 in princem Louisom leta 2018), vendar so ji zdravniki takrat pomagali na domu v Kensingtonski palači (zdaj prestolonaslednikova družina živi v Windsorju). Zaradi hude jutranje slabosti lahko nosečnice bruhajo tudi po tridesetkrat na dan, kar je zaradi dehidracije nevarno za mater in nerojenega otroka.

Nova kraljeva odkritost?

Otočani so vajeni, da kraljeva družina ne razkriva zdravstvenega stanja svojih članov, razlogov za hospitalizacijo in medicinskih posegov. Zato je toliko bolj presenetljivo, da se je kralj odločil razkriti svoje zdravstvene težave, ki mučijo nemajhno število moških pri njegovih letih, pa tudi mlajših. Z objavo o zdravljenju prostate naj bi želel pomagati pri ozaveščanju tega problema pri drugih moških in jih spodbuditi, da gredo na pregled. Mogoče. Je pa res, da ne on ne Kate ne bi mogla teden, dva, kaj šele dva oziroma tri mesece brez razlage odpovedovati udeležbe na dogodkih in obiskov v tujini. Minili so časi, ko je kraljeva družina sledila vsaj prvemu delu svojega osnovnega vodila: Nikoli ne razlagaj, nikoli se ne pritožuj.