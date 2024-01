Vojaška vaja Neomajni branilec vključuje niz vaj, ki jih Nato vsake tri leta organizira z namenom krepitve odvračalnih aktivnosti zavezništva. Vojaki se bodo do konca maja urili za odvračanje in izvajanje skupne obrambne varnosti v evroatlantskem prostoru.

Na vaji bo sodelovalo 90.000 vojakov, med katerimi bo tudi približno 200 pripadnic in pripadnikov različnih enot Slovenske vojske. Ti bodo sodelovali na treh vajah v okviru vaje Neomajni branilec, in sicer na mednarodnih vojaških vajah Zmaj 24, Kobra 24 in Črni labod 24, ki bodo potekale od konca februarja do konca marca na ozemlju Slovenije, Poljske in Madžarske.

Namen vaj je usposabljanje vojakov, ugotavljanje pripravljenosti končnih operativnih zmogljivosti regionalnega komponentnega poveljstva za specialne operacije in urjenje za odvračanje agresije, je pojasnilo ministrstvo za obrambo.

Vaja Neomajni branilec bo največja Natova vaja po vaji Reforger iz leta 1988. Potekala bo na območju od Severne Amerike do Natovega vzhodnega krila v Evropi. V njej bo sodelovalo 50 vojaških plovil, 80 letal in več kot 1100 bojnih vozil.

Njen osrednji scenarij pa bo simulacija ruskega napada na članice zavezništva, kar bi sicer sprožilo 5. člen severnoatlantske pogodbe o skupni obrambi, po katerem je napad na eno zaveznico napad na vse.