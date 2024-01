Migrante v BiH napadel medved

Skupino migrantov je blizu Bihaća na vzhodu Bosne in Hercegovine pred dnevi napadel medved in jih huje poškodoval, je v četrtek poročal portal Radia Sarajevo. Migranti niso v smrtni nevarnost, rešili pa naj bi se s pomočjo majhnega noža, ki so ga imeli pri sebi.