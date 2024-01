Na srednji skakalnici v Zau na Japonskem so smučarske skakalke tekmovale v idealnih pogojih. Kdo je trenutno najboljša skakalka na svetu, ni bilo dvoma že po polovici tekmovanja. V slovenskem taboru, kjer pogrešajo glavnega trenerja Zorana Zupančiča in tekmovalko Emo Klinec, ki sta se zaradi zdravstvenih težav skakalke vrnila v domovino, so se v prvi seriji veselili novega vrhunskega skoka Nike Prevc. Skakalka iz Dolenje vasi je konkurenco na srednji skakalnici zopet deklasirala in si priborila prednost enajstih točk in pol pred svetovno prvakinjo iz velike skakalnice v Planici Kanadčanko Alexandrio Loutitt. Tretja je bila Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth. Da je bil zadovoljen Anže Lavtižar, pomočnik glavnega trenerja, ki je na Japonskem prevzel vlogo glavnega trenerja, sta poskrbeli Nika Križnar na sedmem in Katra Komar na 20. mestu.

V finalni seriji, ki je potekala v rahlem sneženju, je sprva napadla Komar, ki je napredovala za dve mesti. Odličen skok je uspel tudi Niki Križnar, ki je s 97 metri napadla svoje 27. stopničke za zmagovalke v svetovnem pokalu. Na koncu ji je zmanjkalo natanko pol točke in končala je na nehvaležnem četrtem mestu. Pred najuspešnejšo slovensko smučarsko skakalko so zaključile Alexandria Loutitt na tretjem mestu, domačinka Juki Ito na drugem in nova zvezda ženskih smučarskih skokov Nika Prevc. 18-letnica je tudi v finalu nastopila brez napake. Prejela je odlične ocene za slog in slavila s prednostjo 12,1 točke. S tem je Nika Prevc še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer z izjemnimi skoki drvi proti velikemu kristalnemu globusu. Pred danes drugo Juki Ito ima še 89 točk prednosti. »Na Japonskem vedno rada tekmujem. Zelo cenim delavce, ki odlično pripravljajo skakalnice. S svojimi skoki pa sem trenutno zelo zadovoljna,« je za Mednarodno smučarsko zvezo takoj po tekmi povedala vse bolj vajena medijskih nastopov ​Nika Prevc.

Jutri bo v Zau na sporedu ekipna tekma dvojic, kjer bosta obe Niki v vlogi velikih favoritinj, v nedeljo pa bo na Japonskem še ena posamična tekma smučarskih skakalk.