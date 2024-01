Nepreslišano: Boštjan Šefic, vodja vladne skupine za obnovo po poplavah

Absolutno se strinjam, da je potrebno več osveščanja, razlaganja, pojasnjevanja, zakaj je to potrebno. Da ne gre le za reševanje situacije v tem trenutku, ampak gre tudi za prihodnost. Tokrat smo jo odnesli brez žrtev, jutri je lahko popolnoma drugače. Povečati moramo odpornost, se pripraviti na bodoče ekstreme, ki zagotovo bodo. Tuji strokovnjaki so nam povedali, da resno razmišljajo, da bi povratno dobo začeli meriti v mesecih, ne več v letih. Kaj šele petsto let! To nima smisla, tega ni več. Podnebje se je zelo spremenilo in to dokazuje vsak dan. Pripraviti se moramo. Moramo zagotoviti, da reke ne bodo imele rušilne moči. Prav to je bil problem teh poplav.