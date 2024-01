»Vlada in zdravniški sindikat Fides se aktivno in skoraj vsakodnevno pogajata o stavkovnih zahtevah, to so višje plače za del zdravnikov«, je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Glede na to, da pogajanja potekajo aktivno in vsakodnevno, pa si želi in poziva Fides, »da stavko vsaj zamrzne in da se pogajanja aktivno nadaljujejo v dobro pacientov in v dobro javnega zdravstvenega sistema".

Kot je dejala, stavka omejuje dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev in še dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe. Ob tem pa se je zahvalila vsem tistim zdravnikom, »ki kljub Fidesovemu vztrajanju pri velikem in takojšnjem dvigu plač ter vztrajanju pri stavki požrtvovalno in odlično opravljajo svoje delo«.

Prevolnik Rupel je izpostavila, da so z ekipo na ministrstvo za zdravje prišli zato, da pripravijo in vpeljejo ukrepe, ki bi bolnikom zagotovili boljšo dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Stavka njene ekipe ni ustavila in nadaljujejo pripravo ukrepov, ki so si jih zastavili, je zagotovila. Kot je dodala, pa jo skrbi, da bi lahko stavka zamaknila sprejetje in vpeljavo teh ukrepov, saj je za njihovo vpeljavo potrebno sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu, tudi zdravnikov. »Vlada bo naredila vse, da pogajanja čim prej zaključimo in da bi pacienti stavko čim manj občutili,« napoveduje ministrica.

Minister Props kritičen do Fidesa

Na današnji seji je vlada odločila, da bo pogajanja za plačni steber za zdravstvo in socialno varstvo vodil minister za javno upravo Franc Props. Ta je bil na novinarski konferenci po seji vlade precej oster: »170.000 javnih uslužbencev je pristalo na to, da se zamakne realizacija dogovorjenih sporazumov s 1. januarja 2024 na 1. januar 2025 zaradi okoliščin, v katerih smo bili sredi avgusta lanskega leta, razen Fidesa, ki vztraja in tega datuma ne želi premakniti, če ne dobi za to ustrezne finančne odmene, kar je pa za vladno stran nesprejemljivo«.

Minister za finance Klemen Boštjančič, ki bo po sklepu vlade vodil pogajanja o prenovi plačnega sistema na krovni ravni, pa je pojasnil, da so imenovali tudi druge vodje stebrnih skupin. Ponovil je tudi stališče vlade, da bodo pogajanja tekla za vse uslužbence hkrati in »nobena stebrna plačna skupina ne bo postavljena pred drugo«, da torej ne bodo iskali parcialnih rešitev, ampak se bodo o vsem dogovarjali skupaj.

Zdravniki in zobozdravniki so sicer v ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Po sredinih pogajanjih z vladno stranjo so v Fidesu napovedali še zaostritev stavke. Vladni strani pa očitajo, da ponuja le »obljubo, da se bo začela o že dogovorjenem ponovno pogajati v prihodnje, brez predlogov, ki bi bili zavezujoči, in brez konkretnih jamstev«.

Glavni vladni pogajalec Boštjančič, Props vodja pogajanj za zdravstveni steber

Vlada je sicer na današnjoi seji sprejela sklep v zvezi s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Na mesto namestnika vodje je imenovala ministra za javno upravo Franca Propsa in na mesto namestnice vodje Lidijo Apohal Vučković iz Ministrstva za javno upravo. Vlada je imenovala tudi štiri pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih.

Po besedah finančnega minisra vlada želi, da se tako krovna kot stebrna pogajanja nadaljujejo takoj. Na novinarski konferenci po seji vlade je napovedal, da se bodo v okviru teh pogajanj pogovarjali o številnih odprtih vprašanjih, ne le o višini plač in razmerjih med posameznimi kategorijami, ampak tudi o normativih in učinkovitosti dela.

»Kot ves čas poudarjamo, bodo pogajanja tekla za vse uslužbence hkrati, da nobena stebrna plačna skupina ne bo postavljena pred drugo,« je vladno stališče ponovil finančni minister. Kot je že večkrat povedal, ne bodo iskali parcialnih rešitev, ampak se bodo o vsem dogovarjali skupaj in transparentno. To je po njegovih besedah še zlasti pomembno v času, ko se soočajo z zahtevami posameznih sindikatov.

»Naš cilj je, da najdemo oziroma pridemo do kompromisne rešitve ob razumevanju, da javno-finančni okvir ni neomejen« je dejal finančni minister, ki si želi, da bi presegli dojemanje pogajanj kot zgolj pogajanja o prejemkih. »Želimo si iskrene razprave in pripravljenosti na dogovor. Sta pa seveda za to potrebni dve strani,« je povedal Boštjančič.