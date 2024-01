Ministrica je ponovno poudarila, da je za interpelacijo, ki jo je v sredo zoper njo napovedala SDS, izvedela iz medijev. »Ko bo vložena, jo bomo pregledali in tudi odgovorili na vse očitke,« je dejala. Morebitno interpelacijo razume kot »forum«, na katerem bo v celoti in celovito pojasnila postopek nakupa prostorov na Litijski cesti ter vse ugotovitve v okviru postopka.

Ministrica trenutno ne razmišlja o odstopu. »Moj cilj v tem trenutku je stvari priti do dna, da se zaščiti davkoplačevalce in proračunski denar. Še vedno upam, da bosta tako izmera kot cenitev pokazala, da nakup vendarle ni bil negospodaren,« je dejala.

Pojasnila je, da sta se ministrstvo za pravosodje in državno odvetništvo dogovorila, da bo odvetništvo angažiralo geodeta, ki bo naredil novo izmero objekta. Poleg tega bodo angažirali sodnega cenilca. »To je največja možna mera neodvisnosti te cenitve, ki se jo da zagotoviti,« je dejala.

Povedala je, da so Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) prejšnji teden v celoti posredovali dokumentacijo v zvezi z nakupom. »Seveda pričakujem, da bodo pristojni organi, torej NPU in drugi organi preiskovanja in pregona, ustrezno razčistili, ali je v ozadju kakršenkoli sum kaznivega dejanja,« je povedala.

Poleg tega na ministrstvu izvajajo notranjo revizijo, v okviru katere po besedah ministrice preverjajo pravilnost postopka nakupa, ki je tekel pri strokovnih službah na sekretariatu. Pričakuje, da bo končana kmalu, po njej pa bodo naročili neodvisno zunanjo revizijo.

Po njenih besedah je prodajalec prostorov na Litijski skladno z aneksom h pogodbi, ki ga je ministrstvo sklenilo naknadno, obvezan vrniti sorazmerni del kupnine, če se ugotovi, da je bila kvadratura prostorov nižja, kot je v resnici. Če bi cenitev pokazala bistveno nižjo ceno, bodo poskušali uveljaviti najmanj bistveno znižanje kupnine ali celo razdor pogodbe na podlagi čezmernega prikrajšanja.

Državno odvetništvo je ob svojem prvem pregledu dokumentacije po besedah ministrice izrazilo uvodno mnenje, da nakup ni bil negospodaren z vidika cene prostorov. »Vprašanje seveda je, kot rečeno, ali je prišlo pri cenitvi do kakšnih prirejanj,« je dejala ministrica.

V SDS so v sredo napovedali vložitev interpelacije o delu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Med drugim ji očitajo »nedvomno objektivno odgovornost« pri domnevnih nepravilnostih nakupa prostorov na Litijski cesti.

Domnevne nepravilnosti nakupa prostorov na Litijski preverja NPU. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver.

Sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Kot so sicer pred enim tednom razkrili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, je cenilec, podpisan pod zadnjo cenitvijo stavbe ob prodaji ministrstvu za pravosodje, novinarjem dejal, da je ni opravil sam, ampak je to storila cenilka, ki je pripravila tudi prvotno, nekaj milijonov evrov nižjo cenitev vrednosti stavbe.

Ministrstvo je kupnino plačalo dan po podpisu pogodbe konec decembra. Po poročanju medijev kupoprodajna pogodba še ni notarsko overjena, Vežnaver je namreč šele v tem tednu plačal davek na promet nepremičnin, ki je pogoj za overitev pogodbe. To pa omogoča vpis lastništva v zemljiško knjigo.