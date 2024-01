#foto Spremljamo: Rejcu Rudiju Možganu so vrnili odvzete živali

Kmetu Rudiju Možganu iz okolice Krškega so vrnili 24 glav govedi, ki mu jih je 14. novembra lani zaradi očitkov o zanemarjanju odvzela veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. Po včerajšnjem obisku pri Možganovih so ugotovili, da so odpravili vse nepravilnosti, povezane s pogoji reje, in mu živali pripeljali na kmetijo. Na kmetiji so dejali, da so krave po vrnitvi v še slabšem stanju, poklicali pa bodo tudi veterinarja.