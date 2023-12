"Izvedena izredna verifikacija, ki jo je odredil direktor Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, v ničemer ne posega v konkretni upravno inšpekcijski postopek, ki poteka neodvisno v skladu z zahtevami zakonodaje, ki urejajo vodenje upravnih postopkov," so poudarili v upravi.

O aferi blatno govedo smo prvi poročali v Dnevniku.

Ob tem so dodali, da so se za to potezo odločili na podlagi zaključkov izredne verifikacije oz. preverjanja zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora na področju zaščite živali v tem primeru.

Uprava je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem prejela 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu oskrbniku. Uprava je v okviru izredne verifikacije odvzema goveda ugotovila kršenje posameznih določb zakonodaje.

Preberite tudi: Kupnino za trajno odvzete živali bi deponirali