Si je Vida Znoj s “kaznovanjem” Danuše Štiglic rešila direktorski stol?

Včerajšnji Dnevnikov članek o tem, da bo serijska kršilka zakonodaje Danuša Štiglic, ki so ji zaradi nezakonitega odvzema goved na kmetiji Možgan začasno prepovedali opravljati delo inšpektorice, poslej pisala zakone, je izzval val ogorčenja. Možganovi pa imajo dobro in slabo novico: eno vrnjeno kravo so morali dati usmrtiti, ena pa je telila in ima bikca.