Stroka ostro nad aktivistični odvzem goved

‘Najpomembnejše je, da so bile živali rešene. Zapisniki, papirji, so v tistem trenutku drugotnega pomena. Tisto, kar je stranka dobila v roke, je bolj obvestilo, da so ji bile živali odvzete.« To je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic po filmskem odvzemu 24 goved na kmetiji Možganovih izjavila v intervjuju za Mladino. Gre za unikatno samoprijavo upravi za varno hrano in upravni inšpekciji, da si s predpisi (zakoni o zaščiti živali, o veterinarskih merilih skladnosti, o inšpekcijskem nadzoru in o splošnem upravnem postopku ter uredba o upravnem poslovanju), po katerih bi morala delati, inšpektorica ni na ti.