Ljubljanski mestni svetniki bodo na prvi letošnji seji mestnega sveta med drugim odločali o predlogu za povišanje prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice. Mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter javni podjetji predlagajo, da se sejnine povišajo za 30 odstotkov, plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta pa za kar 38,5 odstotka.

Če bodo mestni svetniki podprli povišanje, bodo člani nadzornih svetov namesto 200 evrov bruto za sejo prejeli 260 evrov bruto. Posledično bi bile višje tudi sejnine za korespondenčne seje, ki bi se s 160 povišale na 208 evrov bruto na sejo. Velja omeniti, da predlog sklepa, tako kot trenutno veljavni sklep o določitvi prejemkov članov nadzornih svetov, omejuje letno višino izplačil sejnin, in sicer na največ petdeset odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta.

Višina plačil se ni spremenila od leta 2012

Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta bi občina s predlogom rada povišala s 5200 evrov bruto na leto na kar 7200 evrov. Predsednikoma nadzornih svetov, ki jim pripada še doplačilo v višini 50 odstotkov, bi se osnovno plačilo povišalo s 7800 na 10.800 evrov bruto na leto. Tudi podpredsednika nadzornega sveta, ki jima pripada nekoliko nižje doplačilo (deset odstotkov), bi ob strinjanju mestnega sveta namesto sedanjih 5720 na leto prejela 7920 evrov bruto.

Povišanje omenjenih prejemkov je potrebno zaradi uskladitve višine plačil z inflacijo, je razvidno iz obrazložitve predloga. Dokumentacija kaže, da se prejemki nadzornikov Žal ter Ljubljanskih parkirišč in tržnic niso spreminjali vse od januarja 2012. »Glede na javno dostopne podatke (Statistični urad Republike Slovenije) je inflacija v letih od 2012 do 2023 znašala 29 odstotkov,« navaja predlog. Pri določanju višine novih zneskov sejnin in plačila za opravljanje funkcije so na občini upoštevali priporočila Združenja nadzornih svetov iz septembra 2023, ki za družbe, v katerih je lokalna skupnost družbenica, svetujejo smiselno zgledovanje po Priporočilih in pričakovanjih Slovenskega državnega holdinga iz lanskega decembra.

Lani nadzorna sveta razširili na šest članov

Spomnimo, tik pred koncem lanskega leta je mestni svet podprl predlog, da se število nadzornikov v javnih podjetjih Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice poveča. Obe javni podjetji so doslej nadzirali po trije nadzorniki, in sicer je po dva člana imenoval mestni svet, po enega pa zaposleni. Po novem bo tako nadzorni svet Žal kot tudi Ljubljanskih parkirišč in tržnic sestavljala šesterica nadzornikov. Po štiri predstavnike v vsakem svetu bo imenoval ljubljanski mestni svet, po dva pa bosta predstavnika zaposlenih.

Mestni svet je novembra lani Dunji Piškur Kosmač in Marti Bon z začetkom letošnjega leta podelil še en mandat v nadzornem svetu javnega podjetja Žale, decembra pa je še Mojci Lozej in Julijani Žibert za štiri leta podaljšal funkcijo nadzornic v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah. To pomeni, da bodo mestni svetniki predvidoma že na februarski seji morali imenovati še po dva dodatna nadzornika v vsakem od javnih podjetij. Ko so mestni svetniki decembra odločali o povečanju števila nadzornikov, je predlog v celoti podprla tudi denimo največja opozicijska stranka v mestnem svetu SDS. Igor Horvat (SDS) je takrat izrazil upanje, da bo po razširitvi obeh nadzornih svetov tudi opozicija končno dobila predstavnika v njiju.