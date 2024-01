Avrora, Spletna knjigarna Galarna

1. Dr. Judson Brewer: Odstiranje anksioznosti, (Hiša knjig, 2022)

Živimo v enem od najbolj tesnobnih obdobij, kar jih pomnimo. Ne glede na to, ali se soočamo z javnimi vprašanji, kot je pandemija, ali osebnimi, kot je vzgoja otrok, in se vsak večer borimo z željo, da bi segli po steklenici vina, se počutimo preobremenjene in zdi se nam, da nam stvari uhajajo izpod nadzora. Judson Brewer nam v tej knjigi z aktualno vsebino pojasnjuje, kako s pomočjo tehnik, ki temeljijo na možganih, in majhnih, vsakomur dostopnih rešitev izkoreniniti anksioznost pri njenem izvoru.

2. Tadej Golob: Oj, Triglav, moj dom (Založba Goga, 2023)

Najslavnejšega slovenskega detektiva Tarasa tokrat zločin preseneti na 2800 metrih nadmorske višine. Taras Birsa, izkušen kriminalistični inšpektor na Policijski upravi Ljubljana in nekdanji alpinist, se s svojo policijsko ekipo odpravi na Triglav. Pri tem ne sluti, da se bo njihova izletniška odprava kmalu prelevila v napeto detektivsko uganko.

3. Nina Osenar Kontrec: V objemu življenja (Katapult, 2023)

4. Reinhold in Diane Messner: Podobe smisla (Hiša knjig, 2023)

5. Matt Haig: Deček, ki so mu rekli Božičiček (Hiša knjig, 2023)

UMco

1. Boštjan Videmšek: Vojni dnevnik (UMco, 2023)

Vojni dnevnik, ki se dogaja na (ne)znani lokaciji v današnjem času, je prvi vstop Boštjana Videmška v polje (avto)fikcije. V njem skozi prvoosebno pripoved predstavi uspešnega vzhodnoevropskega pisatelja v zgodnjih srednjih letih, ki se po pretresih v zasebnem življenju čez noč znajde sredi vojne vihre. Kot zapriseženi humanist, zavezan pacifizmu in ostrim etičnim načelom, se znajde na prepihu. Vojna, za katero je bil do zadnjega prepričan, da je ne bo, njegova teoretična prepričanja preizkuša v brutalni praksi.

2. Bessel van der Kolk: Telo si vse zapomni (VBZ, 2022)

Bessel van der Kolk v knjigi Telo si vse zapomni ponuja povsem novo paradigmo za učinkovito zdravljenje travmatskega stresa, pri tem pa uporablja znanstvene in filozofske metode ter svoje 40-letne izkušnje iz klinične prakse, da bi razložil kompleksno nevrobiologijo in povezavo med človeškimi možgani, umom in telesom ob nastanku posttravmatske stresne motnje (PTSM)

3. Jessie Inchauspé: Glukozna revolucija (Vida, 2023)

4. Wilhelm Reich: Funkcija orgazma (UMco, 2023)

5. David Eagleman: Živo omrežje (UMco, 2023)

Beletrina

1. Feri Lainšček: Petelinje jajce (Beletrina, 2023)

Protagonist je zdaj že odraščajoči deček, pogosto zasanjan in razmišljujoč, ki mu nikoli ne zmanjka vprašanj. Že pri rosnih letih se sprašuje o smislu življenja, o sreči, njegova mama in oče, ki smo ju dobro spoznali že v prvi knjigi, pa se mu čudita in ga tudi občudujeta, saj vesta, da je nekaj posebnega.

2. Borut Pahor: Zmaga je začetek (Beletrina, 2023)

Vse življenje nas učijo, da je pot pomembnejša od cilja, nihče pa nam ne pove, da so najpomembnejše in najbolj odločilne tiste poti, ki jih začrtamo in opravimo šele po tem, ko zastavljeni cilj dosežemo. Pahorjev knjižni prvenec Zmaga je začetek nam s pomočjo avtorjeve neizpodbitne avtoritete serijskega zmagovalca in njegovih dolgoletnih življenjskih in političnih izkušenj to pot uspe predstaviti v nadvse nazorni, razgibani in s praktičnimi primeri iz domačega in mednarodnega družbenega prostora podprti pripovedi.

3. Ksenija Benedetti: Hiša sozvočja (Beletrina, 2023)

4. Drago Jančar: To noč sem jo videl (Beletrina, 2023)

5. Slavenka Drakulić: Nevidna ženska in druge zgodbe (Beletrina, 2023)

Mladinska knjiga

1. David Zupančič: Znanost mirnega življenja (Mladinska knjiga, 2023)

Znanost mirnega življenja je pripoved o iskanju miru v hektičnem vsakdanjiku, ki temelji na avtorjevih lastnih izkušnjah in izzivih, hkrati pa ima močno znanstveno podlago, saj so nasveti podprti s citiranjem več kot 70 strokovnih raziskav. Knjiga je zasnovana poljudno, praktično, in nas spodbuja k refleksiji, obenem pa nam ponuja uteho, da v boju z zahtevami sodobnega sveta vendarle nismo sami.

2. David Zupančič, Življenje v sivi coni (Mladinska knjiga, 2022)

Čeprav je infektologija resna stroka, David Zupančič o svojih izkušnjah, strahovih, zmagah in porazih piše tako, da postaneta medicina in zdravstvo v njegovih zapisih neskončen vir situacijske komedije in zabavnih prizorov, obenem pa tudi pomembnih etičnih in življenjskih vprašanj.

3. Klemen Selakovič: Aidea (Mladinska knjiga, 2023)

4. Miha Šalehar: Notranji pir (Mladinska knjiga, 2023)

5. Lojze Grčman: Na spletni prižnici (Družina, 2023)

Založba Primus

1. Mark Wolynn: Podedovane družinske travme (Primus, 2022)

Depresija. Anksioznost. Kronične bolečine. Fobije. Obsesivne misli. Vzroki teh težav morda ne ležijo v naših življenjskih izkušnjah ali v kemičnem neravnovesju v možganih, ampak v življenjih naših staršev, starih staršev in celo prastarih staršev. Najnovejše znanstvene raziskave namreč dokazujejo, da se travmatične izkušnje lahko prenašajo skozi generacije.

2. Wim Hof: Metoda Wima Hofa (Primus, 2021)

Poslanstvo Wima Hofa je preobraziti naš način življenja z opominjanjem na našo pravo moč in namen. »S to preprosto metodo, ki jo lahko uporabi vsak, lahko spremenimo svet, dušo za dušo,« pravi Wim. »Omejujeta nas zgolj globina naše domišljije in moč naših prepričanj.«

3. Gabor Mate: Ko telo reče ne (Primus, 2019)

4. Gabor Mate: Raztreseni um (Primus, 2023)

5. Jure Aleksić: Pater Karel Gržan: Mir (Chiara, 2023)

Založba Sanje

1. Elif Shafak: Otok pogrešanih dreves (Založba Sanje, 2023)

Če so družine kot drevesa, kot pravijo, razraščene strukture s prepletenimi koreninami in posameznimi vejami, ki štrlijo pod čudnimi koti, so družinske travme kot gosta, prosojna smola, ki kaplja iz zareze v lubju. Curljajo čez več generacij.

2. Marc J. Seifer: Tesla: Čarodej v vojni (Založba Sanje, 2023)

Čarodej v vojni prinaša vznemirljivo potovanje v življenje in dosežke skrivnostnega genija Nikole Tesle. Nadvse zanimiva biografija nas s podatki iz do nedavnega tajnih arhivov popelje skozi neverjetne dosežke, osebne boje in hude bitke, ki jih je Tesla bojeval pri svojem prizadevanju za razvoj tehnologije in spreminjanje sveta.

3. Hernan Diaz: Trust (Založba Sanje, 2023)

4. Psihologija totalitarizma (Založba Sanje, 2023)

5. Alma Karlin: Zmaji in duhovi (Založba Sanje, 2023)