Slovakinja Petra Vlhova je postavila najboljši čas prve vožnje. Zgolj sedem stotink sekunde je na drugem mesto zaostala vodilna smučarka in slalomistka v karavani Shiffrin, ki pa je bila v finalu znova vrhunska in z odličnim zlasti spodnjim delom s prednostjo 1,11 sekunde pred Švedinjo Saro Hector prevzela vodstvo.

Vlhova je bila pred zahtevno nalogo, a ji naskok na vrh ni uspel. Njen zaostanek 27 stotink je pomenil drugo mesto. Hector je bila na koncu tretja.

Shiffrin je prišla do 94. zmage v svetovnem pokalu, 57. slalomske, pete na slalomih v Flachauu. Gre za mejnike, s katerimi na novo piše zgodovino tega športa.

Nobena smučarka ni zmagala na toliko slalomih svetovnega pokala v Flachauu kot Shiffrin (2013, 2014, 2018, 2021, 2024). Shiffrin je bila ob prvi zmagi v Flachauu stara le 17 let.

Danes pa ji je uspel še en dosežek. Tudi po številu uvrstitev na slalomske stopničke, ne le po zmagah, se je izenačila s slovitim švedskim zvezdnikom osemdesetih le prejšnjega stoletja Ingemarjem Stenmarkom. Oba imata 81 slalomskih stopničk, Shiffrin pa Šveda (40) po številu slalomskih zmag prekaša že za 17 prvih mest.

Flachau je gostil sedmi ženski slalom v sezoni. Do konca zime bodo na sporedu še štirje, naslednji bo že v nedeljo v Jasni na Slovaškem, 11. februarja sledi Soldeu v Andori, 10. marca Are na Švedskem in finalni v Saalbachu v Avstriji 16. marca.