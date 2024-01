Po večini ZDA so šole zaprte tudi danes, potem ko so bile že v ponedeljek zaradi praznika Martina Luthra Kinga mlajšega. Danes se je mraz razširil še na obalna območja severovzhoda ZDA in mesto New York je prvič po 701 dnevu dobilo sneg, ki pa ga je bilo le za tri centimetre, preden se je začel topiti.

Zaradi vetra, ki je temperaturo ponekod spet znižal pod minus 30 stopinj Celzija, bi se lahko zimske razmere razširile tudi na jug ZDA vse tja do Mississippija.

Mraz bi se moral v četrtek unesti, vendar pa je konec tedna pričakovati še en vdor hladnega arktičnega zraka, je opozorila Nacionalna vremenska služba ZDA, ki dodaja, da je mraz doslej po ZDA zahteval sedem življenj.

Zaradi mraza in snega prihaja do odpovedi poletov in tudi drugih dejavnosti. Tekmo poklicne nogometne lige NFL med ekipama Bills in Chiefs v newyorškem Buffalu so prestavili zaradi temperatur okrog deset stopinj pod ničlo, v naslednjih dneh pa na območju pričakujejo še do pol metra snežnih padavin.

V teksaškem Fort Worthu, ki leži ob Dallasu, so od petka zaradi podhladitve zdravili najmanj 38 oseb, poročajo lokalni mediji, pri čemer gre večinoma za brezdomce.

Danes zjutraj je bilo po ZDA odpovedanih 1300 poletov, našteli pa so tudi 11.000 zamud, poroča spletna stran FlightAware. Do zamud in odpovedi prihaja med drugim v Bostonu, New Yorku, Baltimoru, Washingtonu, Dallasu, Atlanti in drugod po ZDA.