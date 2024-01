Za kongresni turizem bi potrebovali hotel

V družbi Celjski sejem so z lanskim poslovanjem zadovoljni, saj so kljub obsežnemu požaru, ki je močno poškodoval upravno stavbo s kongresnim centrom, poslovali solidno. Prav kongresni turizem je tista tržna niša, ki si jo želijo krepiti tudi v prihodnje, a so pri tem omejeni, saj bi v Celju za to nujno potrebovali vsaj še en hotel.