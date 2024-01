Kitajski zunanji minister Wang Yi je v Kairu, kjer je na turneji po arabskih državah, pozval k veliki mednarodni mirovni konferenci, ki bi zagotovila konec vojne v Gazi in Palestincem omogočila državo. Odločitve konference bi bile zavezujoče z jasnim koledarjem. Torej bi bilo treba pritisniti na Izrael, najprej seveda tako, da bi pristal na premirje.

Kitajska diplomacija je razočarana, ker mednarodna skupnost z Združenimi narodi v stotih dneh vojne, ob 20.000 ubitih nedolžnih palestinskih civilistih in porušeni Gazi, ni učinkovito in konkretno poskušala ustaviti Izraela. Predvsem zaradi svojega gospodarstva, ki nima več take rasti kot pred pandemijo, se Kitajska zavzema za mir. Boji pa se tudi širitve vojne. V zadnjih tednih trgovske ladje zaradi napadov hutijcev v Rdečem morju plujejo okoli Afrike, kar je devet dni daljše potovanje. In Kitajska je veliko investirala v Sueški prekop.

Dva ubita talca?

Izraelska vojska, ki je v Gazi doslej izgubila 188 vojakov, medtem še naprej bombardira enklavo, pri čemer se pripadniki Hamasa, ne pa palestinski civilisti, lahko skrijejo v svojih podzemnih predorih. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto, ko je minilo sto dni od Hamasovega pokola 1200 Izraelcev, izjavil: »Vojna se bo nadaljevala do popolne zmage, dokler ne dosežemo naših ciljev, to je likvidiranje Hamasa, vrnitev talcev in zagotovitev, da Gaza ne bo več grožnja za Izrael.« Zdi se, da se popolna zmaga in vrnitev talcev izključujeta. Hamas je konec novembra izpustil 105 talcev, o preostalih 130 in morda več talcih, ki naj bi jih zadrževali v bližini Hamasovega štaba, pa zdaj v Katarju potekajo pogajanja.

V nedeljo pa je Hamas tri talce prikazal v video sporočilu in nato še enkrat s svarilom Izraelu, da je od njegovih dejanj odvisna njihova usoda, kar je bil pritisk za ustavitev napadov. Včeraj je potem dva od teh pokazal domnevno mrtva, medtem ko tretji izjavi, da sta umrla v izraelskih napadih, je poročal Reuters. Izrael je v prvem odzivu zanikal, da bi umrla v njegovem napadu.

Napada na ameriški ladji

Hutijevski uporniki v Jemnu so včeraj z balističnim izstrelkom zadeli ameriško trgovsko ladjo v Rdečem morju. Žrtev in večje škode ni bilo, tako da je ladja lahko nadaljevala plovbo. Že v nedeljo so poslali izstrelek proti ameriškemu rušilcu, a ga je nad jemensko obalo sestrelil ameriški lovec.

Ti napadi so odgovor na napad ameriških in britanskih letal na 60 objektov in vojaške zmogljivosti hutijcev, ki napade na ladje v Rdečem morju razlagajo kot podporo Palestincem in tako ovirajo promet. Sprva so za tarče jemali ladje, ki so tako ali drugače povezane z Izraelom, zdaj pravijo, da to velja tudi za ameriške.